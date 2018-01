Der Belgier Tom van den Borne hat bei Südrand, der mobilen Jugendarbeit Traisen, ein mehrmonatiges Praktikum gemacht (die NÖN berichtete). Vor seiner Heimreise hat er im NÖN-Interview Bilanz gezogen.

NÖN: Wie hat es Ihnen bei Südrand gefallen?

Tom van den Borne: Sehr gut. Ich habe mich vom ersten Tag an willkommen gefühlt. Es war ein sehr angenehmes Team, mit dem ich zusammenarbeiten durfte. Das Schöne am Praktikum war für mich, dass ich mit manchen Jugendlichen etwas gemeinsam hatte, denn einige haben auch eine andere Muttersprache als Deutsch – so wie ich. Es war erfreulich, dass diese auch für meine Sprachschwierigkeiten Verständnis zeigten.

Sind Sie jetzt ein Österreich-Fan?

Schon bevor ich nach Österreich gekommen bin, war ich von Österreich begeisttert und jetzt bin ich noch ein größerer Fan geworden. Ich liebe hier die Natur, die Berge und die schönen Städte. Ich finde, dass vieles in Österreich gut organisiert ist und die Leute sehr freundlich und hilfsbereit sind. Ich bin froh, dass ich auch an Seminaren an der Fachhochschule St. Pölten teilgenommen habe. Jetzt habe ich nicht nur internationale Erasmus-Freunde, sondern auch österreichische Freunde. Auch die Begleitung an der Fachhochschule und im Verein „Jugend und Lebenswelt“ waren sehr gut.

Wie möchten Sie die Erfahrungen weiterverwenden?

Ich fange nächstes Semester ein Studium der Politikwissenschaft an und ich denke, dass es interessant ist, hier Vergleiche zwischen den beiden Ländern zu ziehen. Ich finde, Autonomie in der sozialen Arbeit, wie sie hier gelebt wird, ist sehr wichtig. Ein Sozialarbeiter kann Jugendliche unterstützen und vermitteln, dass diese auch selbst eine Lösung für Probleme finden. Letztendlich entscheiden aber sie, wie sie leben wollen. Das gefällt mir!

Was hat Sie überrascht?

Ich war überrascht, dass Grundsätze wie Anonymität und Akzeptanz so stark im Verein „Jugend und Lebenswelt“ gelebt werden. Respekt wird als wichtig erachtet, auch die Umgangsformen miteinander. Ebenso haben mich die gute Vernetzung der Jugendarbeit und die vielen Angebote für Jugendliche hier begeistert.

Was war das Herausfordernde für Sie?

Die deutsche Sprache in Österreich ist nicht so wie die deutsche Sprache in Deutschland. Hier gibt es viele Dialekte. Ich habe einige österreichische Wörter kennengelernt wie: „Habidehre“, Palatschinken, Schlagobers, Mistkübel, Erdapfel, Servus oder „Ba-ba “

Würden Sie so ein Praktikum wieder machen?

Ja, wenn ich wieder die Chance hätte. Ich hoffe, dass unsere Hochschulen – die UCLL Leuven und die Fachhochschule St. Pölten – noch weitere solche Austauschangebote ermöglichen.