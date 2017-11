In einer Disco in St. Pölten soll ein 29-Jähriger aus Traisen Aggressionen freien Lauf gelassen und einem St. Pöltner die Zähne eingeschlagen haben. Schwere Körperverletzung wird ihm nun im Prozess am Landesgericht St. Pölten vorgeworfen.

Geständig ist der Traisner nicht. Streit habe der St. Pöltner gesucht, sagt er. „Tschusch, hat er geschimpft, ich hab’ ihn zur Rede gestellt. Dann ist ein Gerangel losgegangen, Verletzung hab’ ich keine bei ihm gesehen“, erzählt der 29-Jährige.

Anders die Version des Opfers. „Er war am Nebentisch, hat herablassende Bemerkungen gemacht“, so der St. Pöltner (29). Und weiters: „Jemand hat mir dann etwas ins Gesicht geschüttet, ich hab’ mit meinem Getränk zurückgeschüttet, der Angeklagte hat mich gestoßen, ich hab’ einen Schlag verspürt, meine Brille ist geflogen und ich hab’ Zähne und Blut gespuckt.“

Zeuge: „Opfer ist sofort zu Boden gegangen“

Zeugen befragt der Richter. „Zuerst haben die beiden miteinander geredet, ich hab’s nicht verstanden, freundlich war es nicht. Dann haben sie sich gegenseitig angeschüttet, und schon habe ich eine Faust gesehen. Das Opfer ist sofort zu Boden gegangen, es war sehr schockiert. Ich habe die Securitys gesucht“, berichtet ein Zeuge.

Völlig an Erinnerung mangelt es einem anderen Zeugen: „Ich habe keinen Schlag gesehen, keinen Streit wahrgenommen.“ Auch von verschütteten Getränken oder einem Verletzten weiß er nichts.

„Ihnen ist kein blutendes Opfer aufgefallen. Das war ja dort an diesem Tag nicht gerade etwas Normales, da war nicht die Halloween-Party“, hakt der Richter nach und fragt: „Ist es oben in Ihren Gehirnwindungen angekommen, dass Sie als Zeuge die Wahrheit sagen müssen?“ Bei der Polizei erzählte dieser Bursche nämlich anderes.

Der Richter möchte noch Zeugen vernehmen, der Verteidiger des Traisners beantragt die Durchführung eines Lokalaugenscheins. Prozess vertagt.