„Jetzt bin ich pleite, aber egal!“ So lauteten die abschließenden Worte jenes Traisners, der sich nun wegen Besitzes von Kinderpornografie am Landesgericht St. Pölten verantworten musste.

Zahlreiche Bilder und ein Video verbotener Ansichten von Minderjährigen hatte die Polizei im Zuge einer Hausdurchsuchung bei ihm auf Datenträgern sichergestellt. Warum er so viel kinderpornografisches Material gehortet hatte, das konnte er Richterin Doris Wais-Pfeffer nicht wirklich erklären. „Ich weiß es auch nicht“, sagte der Angeklagte mehrmals. Sein Verteidiger Peter Eigenthaler meinte bereits in seinem Eingangsplädoyer: „Mein Mandat ist da in etwas hineingerutscht, dessen Tragweite er sich nicht bewusst war.“

„Mein Mandat ist da in etwas hineingerutscht, dessen Tragweite er sich nicht bewusst war.“ Rechtsanwalt Peter Eigenthaler

„Ich hätte früher aufhören müssen“, stellte der Angeklagte vor Gericht fest. Auch, dass er in den zehn Jahren, wo er in Besitz eines PCs sei, noch „nie etwas Verbotenes“ gemacht hätte. Via Whatsapp sei er in Kontakt mit einer jungen Frau namens „Rebecca“ gekommen. Diese hätte ihm immer wieder „superschöne Fotos von sich, auch in Unterwäsche“ übermittelt und ihm Fragen wie „Findest du mich hübsch?“ gestellt, berichtete der Mann über den längeren Austausch mit „Rebecca“. Irgendwann seien dann via einer anderen Nummer Fotos von jüngeren Kindern gekommen. „Ich war selbst erschrocken“, versuchte der 48-Jährige, sich zu verteidigen. Er betonte, dass auf den Bildern „kein Sex“ ersichtlich gewesen wäre.

Zur bei ihm durchgeführten Hausdurchsuchung stellte er fest: „Gott sei Dank ist die Kriminalpolizei gekommen!“ Richterin Doris Wais-Pfeffer erinnerte ihn aber, dass er ja die Bilder vom Smartphone auf eine andere Festplatte gespeichert hätte. Wirklich plausible Begründungen konnte der Angeklagte dafür nicht angeben. Unsicher waren die Erklärungsversuche: „Dass ich ein Andenken an Rebecca in 20 Jahren habe“ über „Einfach deppert“ bis hin zu „Wenn das die Töchter gesehen hätten“.

„Und warum löschen Sie die Bilder dann nicht einfach“, wollte Wais-Pfeffer wissen und betonte abermals, dass auf diesen Bildern nicht nur besagte „Rebecca“, sondern eben Genitalien von Kindern im Volksschulalter zu sehen seien. Ob er sich als Vater zweier minderjähriger Töchter keine Gedanken mache, wie denn solche Bilder entstehen könnten. „Ich schäme mich“, erwiderte daraufhin der Traisner. Wais-Pfeffer daraufhin: „Ich will, dass Sie eine Therapie machen!“ „Bitte tun Sie mir das nicht an“, so die erste Reaktion des Angeklagten, der sogar bei seinem „Leben schwören“ wollte, dass so etwas nicht mehr vorkomme.

„Und warum löschen Sie die Bilder dann nicht einfach“

„Sie brauchen mir nichts schwören, ich will, dass Sie eine Therapie machen“, untermauerte Wais-Pfeffer. Dieser Aufforderung kam der 48-Jährige letztlich nach. Wais-Pfeffer verhängte zur Psychotherapie auf Eigenkosten, die er vierteljährlich nachweisen muss, sieben Monate bedingt sowie 180 Tagsätze.

„Ja. Das ist super“, meinte der Mann in der Eile des Gefechts, bis ihn sein Verteidiger darauf hinwies, ob er verstanden habe, dass er nun eine 1.800-Euro-Geldstrafe zu begleichen habe. Dieser Hinweis schockierte den Angeklagten sehr, er nahm aber das Urteil und auch das Angebot zur Ratenzahlung an. Anschließend wollte er noch wissen, ob er den beschlagnahmten Computer wieder bekäme, schließlich seien darauf „sämtliche Familienfotos gespeichert. . .“