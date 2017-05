Ein herrlicher Frühlingstag ließ am Montag Massen an Besucher zur Jausenstation Rauchenberger strömen. JVP und VP Traisen hatten zum traditionellen Maibaumsteigen geladen. Volksmusik vom Feinsten und deftige wie süße Köstlichkeiten ließen die Gäste noch lange bleiben. Die Kinder unterhielten sich einstweilen bestens in der Hüpfburg.