Traisen , Wilhelmsburg

Die Förderung kultureller und sozialer Aktivitäten hat sich der Verein Freikulturkörper (FKK) auf seine Fahne geheftet. Der Reinerlös der Spenden des Benefizkonzertes am Freitag, 30. September, bei den Wilhelmsburger Hoflieferanten kommt daher Flüchtlingen in Wilhelmsburg zugute. Einlass ist um 19 Uhr, Beginn 20 Uhr.

„Die Band hat ihre Wurzeln im WIFI St. Pölten“

Zu hören sind „The Gallows Fellows“ („Die Galgenvögel“), welche sich der traditionellen akustischen Country- und FolkMusik, „Bluegrass“, verschrieben haben. Mit dabei ist auch der Traisner Dudelsack-Erzeuger Norbert Wallentin. Zu den Gründungsmitgliedern der seit 2007 existierenden Gruppe gehört Robert Mitterbauer.

„Die Band hat ihre Wurzeln im WIFI St. Pölten. Bei Gesprächen entdeckten Andreas Hartl, Johann Wagner und ich musikalische Gemeinsamkeiten“, erzählt Mitterbauer. „Es macht Spaß und ist eine Herausforderung, den 5-String-Akustik-Bass, ein Riesending aus der Werkstatt von Christian Stoll, einem Gitarrenbauer in Deutschland, ordentlich zu spielen“, meint der Wilhelmsburger, der gleichfalls als Leadsänger fungiert.

Begonnen hat er schon in den späten 1960ern bei „The Rangers“ und „Iris Blue“ am E-Bass. Damals war das Repertoire sehr weit gefächert, die Auftritte fanden bei Firmenfeiern, Hochzeiten, Tanzveranstaltungen oder Bällen statt. Seine Gattin Gabi war es schließlich, die ihm das Tor zu der „faszinierenden Folk-Musik“ geöffnet hat. „Seit der Zeit mit den ,Iris Blue‘ bis heute habe ich so an die 350 Auftritte hingelegt“, führt Mitterbauer an.