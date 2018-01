Am Samstag hatte er wieder Saisonauftakt, der Wochenmarkt am Rathausplatz. Initiator Vizebürgermeister Karl Slama hofft, dass auch heuer das Angebot mit regionalen Produkten von den Bürgern gut angenommen wird. „Wir versuchen wieder, eine breite Palette an Produkten zu bieten“, sagt er.

Neu ist ein Fischstand aus dem Raum Mariazell. Ebenso wird es wieder – gleich den vergangenen Jahren – einen Käse- sowie einen Fleisch- und Wurststand geben. Ein Imker wird überdies seine Produkte anbieten. „Gut ist auch der Stand mit den Hanfprodukten angekommen. Dieser junge Aussteller aus St. Veit wird erneut vor Ort sein“, verrät Slama.

„Was wirklich fehlt, ist ein Gemüsestand. Dem letzten Obst-/Gemüsehändler war die Anfahrt leider zu lang.“ Karl Slama, Vizebürgermeister, Traisen

Blumen und bäuerliche Produkte finden sich auch am Markt. Dennoch hält er das Angebot noch nicht ausreichend und betont: „Was wirklich fehlt, ist ein Gemüsestand. Dem letzten Obst-/Gemüsehändler war die Anfahrt leider zu lange.“

Der Vizeortschef betont, „dass die Frequenz an Besuchern im Vorjahr durchaus gut war und auch Bürger aus umliegenden Gemeinden gerne vorbeischauten.“ Dies läge daran, dass der Markt, der immer am Samstag von 8 bis 11.30 Uhr ist, nicht mit den Wochenmärkten in Lilienfeld (Freitagvormittag) und in Hainfeld (Freitagnachmittag) kollidiert.

Was er sehr schade findet, ist, dass sich seine ursprüngliche Idee des Wochenmarktes als „Kommunikationszentrum“ nicht so entwickelt hat. „Die Leute kommen eher gezielt, um einzukaufen“, weiß er. Dennoch möchte er heuer eventuell „mit Musik in unregelmäßigen Abständen noch mehr Leute anlocken“.