Das 8. und letzte offene Bienenforum des heurigen Jahres gibt es am Montag, 3. Oktober, ab 18 Uhr im Gasthaus Engl in Rainfeld.

„Das Imkerforum sorgte für ein wahnsinnig großes Interesse, sogar Teilnehmer aus den Nachbarbezirken haben den bisher sieben Terminen gerne beigewohnt“, so der Organisator und Imkermeister Rupert Birkner, der noch offen lässt, ob es das Forum auch im kommenden Jahr geben wird. Zwischen 40 und 60 Interessierte seien bei den vorangegangenen Terminen dabei gewesen. „Ich habe den Stammtisch 2015 sowie das offene Bienenforum dieses Jahr, völlig uneigennützig und in Eigenregie durchgeführt“, so Birkner.

Beim letzten Bienenforum geht es um den Austausch zu Themen wie „Restentmilbung, Kriterien der Bioimkerei, Erneuerungen im Jahr 2017“ und anderes mehr.

Nähere Infos dazu gibt es bei Imkermeister Rupert Birkner unter 0664/73881714.