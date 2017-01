Wie viele Österreicher unterschrieben haben, stand zu Redaktionsschluss am Sonntag noch nicht fest, für den Traisner Bürgermeister Herbert Thumpser (SP), den Initiator des Volksbegehrens gegen TTIP, CETA und TiSA, ist das Begehren aber jedenfalls ein Erfolg. „Das Medienecho ist grandios. Ich hatte unzählige Interviews mit verschiedensten führenden heimischen Medien“, jubelt Thumpser, Was ihn besonders freut: „Auch in Deutschland werden wir bereits zitiert.“ Er verweist auf einen Artikel in der Tageszeitung „Neues Deutschland“.

„Nach dem Auftritt in der ZIB 2 habe ich hunderte Rückmeldungen bekommen. Fast so viele wie am Sonntag nach dem Bericht in der ZIB 1“, kann Thumpser das Rieseninteresse noch immer nicht fassen. Auch hat er viele Radio-Interviews gegeben.

Arbeitstag dauerte über 19 Stunden

Vor allem der Montag der Vorwoche, der Start der Unterschriftenmöglichkeit für die Bürger, hatte den Traisner Ortschef besonders gefordert. „Abreise war um 5.15 Uhr von Traisen, schon um 11 Uhr folgte eine Pressekonferenz in Innsbruck. Dann ging es mit dem Zug retour nach St. Pölten und weiter ins Burgenland. Hier hatte ich um 19 Uhr eine Podiumsdiskussion in Hirm“, berichtet er. Weiter führte die Mega-Tour in die Bundeshauptstadt, zum Auftritt um 22 Uhr in der ZIB 2. „Ich bin erst um 0.30 Uhr nach Hause gekommen, aber es war ein außergewöhnlicher und vor allem ein erfolgreicher Tag“, sagt er.

„Besonders stolz bin ich, dass alles in Traisen begonnen hat "

Auf eine Veranstaltung in Altlengbach hat Thumpser jedoch verzichtet, wofür er auch Kritik der FP mit Nationalratsabgeordnetem Christian Hafenecker erntet, da Thumpser mit Norbert Hofer (FP) hätte auftreten sollen. Hafenecker: „Nachdem sein eigener Parteichef und Bundeskanzler Kern dieses wichtige Volksbegehren vom Tisch gewischt und die FP aufgrund ihrer klaren Ablehnung von TTIP, CETA und TiSA ihre Unterstützung angekündigt hat, bekam SP-Kollege Thumpser offenbar kalte Füße, anders kann man sein Fehlen bei dieser wichtigen, parteiunabhängigen Diskussion nicht erklären.“

Thumpsers Konter: „Ich bin bereit, mich mit Norbert Hofer an einen Tisch zu setzten, nicht aber mit Inge Rauscher, die bei dieser Veranstaltung war. Sie ist bekannt dafür, an Veranstaltungen von Rechtsextremen und Holocaustleugnern teilgenommen zu haben. Ich möchte es weder mir, noch unserer Initiative zumuten, mit diesen in Verbindung gebracht zu werden.“

Thumpser weiter: „Besonders stolz bin ich, dass alles in Traisen begonnen hat und wir in Europa die ersten sind, die ein derartiges Volksbegehren initiiert haben – auch dank der medialen Unterstützung der NÖN. Danke dafür.“