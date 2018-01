Beim Kochen für die Emmaus-Gemeinschaft St. Pölten war der Türnitzer auch im vergangenen Jahr jeden Monat dabei und stand seinen Kollegen aus der Politik mit fachlicher Expertise zur Seite.

„Sozialer Zweck und persönliche Erdung“

Entstanden ist die Idee 2013 aus einer Einladung zum Kochen in der Gruft in Wien. „Wir haben uns gefragt, warum wir in Wien kochen sollten, wenn es bei uns in NÖ sicher auch soziale Einrichtungen gibt, die sich darüber freuen würden“, erinnert sich Leeb. Das wurde dann auch schnell in die Tat umgesetzt: Seitdem trifft sich eine Gruppe rund um ÖKO-Dorf-Geschäftsführer August Weilharter monatlich in St. Pölten.

Das jeweilige Menü überlegt sich der ehemalige Wifi-Küchenleiter Leopold Labenbacher. Aus den einzelnen Gerichten wird zum Abschluss ein Kochbuch gemacht. Die Neuauflage mit den Gerichten des vergangenen Jahres erscheint heuer im März.

Ortschef Leeb ist begeistert von der Idee und freut sich auf die Fortsetzung: „Wir sind alle beruflich und politisch engagiert, oft bekommt man in diesem Stress Scheuklappen, die Arbeit in der Einrichtung ist nicht nur für den sozialen Zweck, sondern auch eine persönliche Erdung.“ Durch den Kontakt mit den Bedürftigen merke man erst, wie gut man es hat und wie schnell sich das ändern kann.