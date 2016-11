Keine freudige Botschaft für Kunden der Sparkasse Niederösterreich Mitte West AG: Das Aus für die nicht mehr kostendeckenden Filialen in Türnitz und Hohenberg ist besiegelt. Der letzte Öffnungstag steht mit dem 25. November fest, bestätigt Regionaldirektor Peter Steiner. Der SB-Betrieb ist noch bis 28. November, 24 Uhr, verfügbar.

Im Detail nennt Steiner zwei Gründe für die bevorstehenden Schließungen. „In kleinen Filialen, die nur von ein bis zwei Mitarbeitern betreut werden, ist es immer schwieriger möglich, allen heutigen Anforderungen im Kundenservice gerecht zu werden. Das gelingt viel besser in größeren Teams und ist zudem auch wirtschaftlicher.“ Und: In beiden Bankstellen wären auch teure maschinelle Erneuerungen angestanden.

Umstellung für 1.600 Kunden

Betroffen sind von den Sperren in Türnitz und Hohenberg rund 1.600 Sparkassen-Kunden. Neue Anlaufstellen sind für sie ab 28. November das Beratungscenter in Lilienfeld beziehungsweise die Sparkasse in St. Aegyd. Die Filialzusammenlegungen bedingen jedenfalls keine Freisetzungen, betont Steiner. Die drei betroffenen Sparkassen-Mitarbeiter werden demnach weiter beschäftigt.

Die Entscheidung habe man sich nicht leicht gemacht, ergänzt der Regionaldirektor. Immerhin gehe mit den Sperren in Türnitz und Hohenberg auch ein Stück Geschichte verloren. Dass in Folge keine Sparkassen-Kunden zur Konkurrenz abwandern, sei Utopie, weiß Steiner. Durch bestmögliche Mobilität der Mitarbeiter und persönliche Beratungen — die Betreuer kommen auch gerne direkt nach Hause — will die Sparkasse aber möglichst viele der 1.600 angesprochenen Kunden halten.

„Die Sparkasse braucht sich nicht wundern, wenn Kunden in ein anderes Institut wechseln, das noch mit einer Filiale vor Ort vertreten ist.“

Ortschef Heinz Preus

Von der neuen Struktur ist Steiner überzeugt: „Durch eine Konzentration der Kundenberatung in Beratungszentren oder größeren Filialen können wir die Beratungsqualität verbessern. Das haben auch die Erfahrungen früherer Filialzusammenlegungen gezeigt. Auch die sonstige Infrastruktur (Behörden, Einkaufszentren und Arbeitsstellen) in unserem Einzugsgebiet hat sich in größere Orte wie Lilienfeld und Traisen verlagert. Man kann daher notwendige Erledigungen und Besorgungen mit einem Besuch der Sparkasse verbinden.“

Leeb will jetzt Gespräch mit der Raiba suchen

Hohenbergs Bürgermeister Heinz Preus (SP) will die Sparkassen-Schließung in „seiner“ Gemeinde, die ihm am Donnerstag überraschend mitgeteilt worden sei, freilich nicht einfach hinnehmen. Er bemüht sich um ein persönliches Gespräch mit dem Sparkassen-Vorstand und fordert den Erhalt der örtlichen Bankstelle. Wenn man tatsächlich wolle, wären Wege zu finden, um die Kosten zu minimieren und trotzdem als Sparkasse in Hohenberg weiter bestehen zu können, ist sich Preus sicher. Fest steht für ihn zudem, dass die Raiffeisenbank-Filiale in Hohenberg vom Aus der Sparkasse profitieren wird: „Die Sparkasse braucht sich nicht wundern, wenn Kunden in ein anderes Institut wechseln, das noch mit einer Filiale vor Ort vertreten ist.“

Verwunderung über kurzfristige Information

Kritik kommt auch vom Türnitzer Bürgermeister Christian Leeb (VP): „Ich bin verwundert, dass ich so kurzfristig informiert wurde. Schade, wieder ein ,Nahversorger‘ weniger.“ Da Türnitz entgegen dem Trend Zuwanderung verbuchen könne, sei es wichtig, dass im Ort mit der Raiffeisenbank (Raiba) zumindest eine Bankstelle bestehen bleibe. Er will nun mit der Raiba-Spitze Kontakt aufnehmen, um auszuloten, ob auch diese Zusperrabsichten hat.

Nach Umsetzung der Schließungspläne bei der Sparkasse gibt es ab Ende November im Bezirk Lilienfeld noch Sparkassen-Filialen in Hainfeld, Rohrbach, St. Veit, Traisen, Lilienfeld und St. Aegyd. Deren Fortbestand stünde aktuell außer Streit, erklärt Peter Steiner. Allerdings räumt er ein: „Optimierungen der Filialnetze wird es immer geben.“