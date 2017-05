Von Florenz über Grenoble bis Odessa: Alle diese klingenden Namen waren bereits Schauplätze einer der spektakulärsten Dinosaurier-Erlebnis-Ausstellungen der Gegenwart. Ab 25. Mai ist „The World of Dinosaurs“ als neue Attraktion in Türnitz zu sehen — am Spittelberg, direkt neben dem Top-Ausflugsziel Eibl-Jet.

Urzeit-Feeling in Türnitz

„Über 50 Modelle von Dinosauriern und deren Nachfahren in voller Lebensgröße werden bei den Besuchern für ein wahres ,Urzeit -Feeling‘ sorgen“, verspricht Anton Walzer von der Betreiberfirma Wonderworld Entertainment. Weltweit einzigartig: Alle Rekonstruktionen wurden laut Angaben der Aussteller unter wissenschaftlicher Anleitung hergestellt, sind also wissenschaftlich fundiert.

Vom acht Meter hohen Tyrannosaurus Rex über den zwei Tonnen schweren Triceratops samt Babys bis zum 30 Meter langen Diplodocus — alle „bekannten“ Dinos werden bis zum 10. September in Türnitz hautnah zu bestaunen sein.

„Eine einmalige Chance für den Ort. Wir spielen damit in einer Liga mit Florenz, Budapest oder Zürich.“ Bürgermeister Christian Leeb

Integriert ist die Zusatzausstellung „Die Nachfahren der Dinosaurier“. Damit sind nicht nur die durch die „Ice-Age“-Filme wieder in aller Munde gekommenen Mammuts, Faultiere oder Säbelzahntiger zu sehen, sondern auch kaum bekannte Tiere aus der Eiszeit.

Bürgermeister Christian Leeb, der mit Eibl-Jet-Geschäftsführer Karl-Heinz Wieland den Kontakt zu Wonderworld Entertainment hergestellt hat, erwartet als Folge der Ausstellung bei der zu Jahresbeginn von der Gemeinde übernommenen Rodelbahn spürbare Impulse. „Der Eibl-Jet wird durch die Dino-Ausstellung attraktiver. Eine Steigerung der Gästezahlen um 10 bis 15 Prozent ist realistisch“, so Leeb. Bisher hat das Top-Ausflugsziel vergleichsweise jährlich zwischen 50.000 und 60.000 Besucher angezogen.

Tourismus soll angekurbelt werden



Und Leeb weiß: Durch den „Jurassic Park“ in unmittelbarer Nähe zum Eibl-Jet steigt die Verweildauer für die Touristen. Zudem könnten diese auch noch die Falkenschlucht erwandern, mit dem Bummelzug fahren oder das Bad und den Radweg nutzen. Endgültig fixiert wurde die vielversprechende Dino-Schau in Türnitz in der Vorwoche. Eine tragende Rolle für das Zustandekommen haben auch die Grundeigentümer Franz Brandstätter und Alfred Berger gespielt. Deren gleichnamige GmbH wird während der Zeit von „The World of Dinosaurs“ übrigens selbst für die Gastronomie verantwortlich zeichnen.

„Alles miteinander wird sich bestens ergänzen“, ist sich Bürgermeister Leeb sicher. Zudem betont er: „Mich begeistert, dass es sich um eine wissenschaftliche Ausstellung handelt, die eine einmalige Chance für den Ort bietet. Wir spielen damit in einer Liga mit Florenz, Budapest oder Zürich, wo die lebensgroßen Dinosaurier-Modelle auch schon zu sehen waren.“