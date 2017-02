41 Aussteller aus Niederösterreich, dem Burgenland, Oberösterreich und der Steiermark ließen es sich nicht nehmen, am beliebten Kräftemessen der Branche teilzunehmen. Sie präsentierten beim Jungrinderchampionat im Rahmen des 3. NÖ Fleischrindertages in der Berglandhalle in Wieselburg ihre besten Exemplare. Mit 76 Schautieren aus acht Rassen gewährten sie dem Publikum einen Blick hinter die Kulissen.

Hochspannung war bei den Championswahlen angesagt. Aus den Gruppensiegern wurden die Champions in 18 Kategorien ermittelt. Als Preisrichter konnten mit Gerard Ernst aus Luxemburg und Martin Piecha aus Deutschland zwei international anerkannte Experten gewonnen werden.

Über Auszeichnungen kann sich der Türnitzer Bauernhof von Regina Nachförg freuen, der sich vor rund zehn Jahren auf die Züchtung von Charolais-Rindern spezialisiert hat. „Charolais ist eine ideale Mutterkuhrasse, die Tiere haben einen ruhigen Charakter und sind gute Grünfutterverwerter“, erklärt Sohn Christian Nachförg. Der 21-Jährige ist in den Zuchtbetrieb „hineingewachsen“. Mit Kalbin Lunette (18 Monate) holte er sich in Wieselburg den Titel „Champion Charolais weiblich“. Die Kalbinnen Lunette und Mona-Lisa (ein Jahr) erreichten auch einen Gruppensieg. Weiters wurde Nachförg mit den beiden Kalbinnen und Jungstier Merkur (ein Jahr) als bester Betrieb ausgezeichnet.

„Ich gratuliere den Züchtern zu ihren hervorragenden Erfolgen. Diese Qualität wird sich besonders in den Produktionsbetrieben bestens bewähren“, erklärte die Vizepräsidentin der NÖ Landwirtschaftskammer, Theresia Meier. Und Nationalratsabgeordneter Georg Strasser lobte das Engagement: „Der Fleischrindertag hat wieder gezeigt, dass unsere Familienbetriebe auch in schwierigen Zeiten Garanten für Zuverlässigkeit und Entwicklung sind.“