Viele haben es bereits bemerkt: Das Lottostüberl-Café ist in das ehemalige Café „Cappuccino“ umgesiedelt, der Betrieb läuft in gewohnter Weise wie bisher.

Das Gebäude am Traisner Rathausplatz, in dem das beliebte Lokal beheimatet war, gehört der Marktgemeinde Traisen und wird derzeit umgebaut. Mit Anfang April will Frisörmeisterin Brigitte Filzwieser hier einziehen.

„Zur Zeit wird das Innenleben komplett saniert. Es wird eine Decke eingezogen, neue Fußböden werden verlegt und es erfolgt eine neue Innengestaltung mit veränderter Raumaufteilung“, erklärt dazu Bürgermeister Herbert Thumpser. Auch wurden in den letzten Tagen die Portale, die vor über 40 Jahren angebracht wurden, erneuert. „Sobald es die Temperaturen zulassen, wird ein Teil der Fassade neu gestrichen, sodass das Haus ein neues Aussehen bekommt“, schildert Thumpser weiter.

Filzwieser möchte am 5. April ab 8 Uhr eröffnen. „In diesem Gebäude habe ich mehr Platz und der Zugang ist barrierefrei“, erklärt Filzwieser, warum sie das Lokal gepachtet hat. Ganz neu im Programm hat sie dann ein „Collarium“, welches nicht nur für Schönheit, sondern auch Gesundheit sorgen soll.