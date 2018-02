Am Mittwoch eilte im Bezirk Lilienfeld die FF Ramsau gemeinsam mit der FF Hainfeld zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Lenker in seinem Auto eingeklemmt worden war.

Der Autofahrer war aus unbekannter Ursache von der Straße abgekommen, über eine Böschung geschlittert und gegen einen Baum gekracht. Er befand sich bei der Ankunft der Florianis (das Rote Kreuz Hainfeld war bereits vor Ort) in seinem Wagen - nicht eingeklemmt, aber ohne Möglichkeit, sich selbst befreien zu können.

Bei der Erkundung stellte der FF-Einsatzleiter fest, dass das Auto noch dazu abzurutschen drohte (!). Daher mussten die Feuerwehrleute sofort das Fahrzeug sichern.

Weil der Mann sich nicht selbst aus dem Wagen befreien konnte, führten die Florianis in Absprache mit dem Notarzt eine schonende Menschenrettung durch; die angewandten Methoden zur Menschenrettung waren erst am Freitag davor bei einer Übung wiederholt worden. Nach der Befreiung des Pkw-Lenkers brachte die Rettung den Verletzten in ein Krankenhaus.

Die FF Ramsau und die FF Hainfeld bargen anschließend das Auto, nach rund zwei Stunden war der Einsatz beendet.

Positiv merkten die Feuerwehren in einer Aussendung an: "Das erst kürzlich in Betrieb genommene System des "First Responder" beim RK Hainfeld zeigte bei einem Feuerwehr Einsatz erstmals Wirkung, da ein Sanitäter mehr zum Einsatz gerufen wurde."

Im Einsatz standen:

FF Ramsau mit 3 Fahrzeugen und 14 Mitgliedern

FF Hainfeld mit 3 Fahrzeugen und 11 Mitgliedern

Rotes Kreuz Hainfeld

First Responder

Notarzt

Polizei