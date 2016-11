| NOEN

Munz lebt seit 24 Jahren in den USA und ist seit neun Jahren amerikanischer Staatsbürger, womit er auch das Wahlrecht erworben hat. Munz führt die Firma Eko Flood USA in Wyoming. Von Trump als Präsident erwartet sich Munz viel. „Amerika wird wieder ein Land mit Respekt und zu einer neuen Weltmacht, um den Frieden in der Welt zu garantieren. Trump wird das Land nicht als Politiker führen, sondern als Firma leiten, um die Korruption der Politiker zu beenden“, so Munz.

Durch die Wahl von Präsident Obama habe Amerika weltweiten Respekt verloren. „Die Steuern sind mehr geworden und die Krankenversicherung hat den Bürgern schwere Last aufgeladen“, ist Munz überzeugt. Er war bei einer Wahlveranstaltung von Trump. Munz beeindruckte es zu sehen, wie unzufrieden die Leute mit der Demokratischen Partei und Hillary Clinton sind.

Hafenecker besuchte USA bei Studienreise

Ebenfalls ein Bild vor Ort machen konnte sich FP-Nationalratsabgeordneter Christian Hafenecker, der im Rahmen seines Masterstudiums die Staaten besuchte. „Ziel war es mitzubekommen, wie politische Kampagnen in den USA funktionieren und strategisch aufgesetzt werden“, berichtet Hafenecker.

Ein Höhepunkt der Reise war der letzte Wahlkampfauftritt von Hillary Clinton mit John Bon Jovi und Bruce Springsteen vor über 30.000 Anhängern in Philadelphia. „Das Wahlergebnis hat gezeigt, dass auch ein noch gut inszenierter Promiauflauf nichts nützt, wenn die Menschen unter Existenzängsten, Arbeitslosigkeit und Angst vor Kriminalität leiden“, so Hafenecker, der Donald Trump zum Wahlsieg gratuliert.