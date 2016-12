,,Was da alles passieren hätte können“, zeigt sich Bürgermeister Christian Leeb fassungslos. Unbekannte ließen ihrer Zerstörungswut freien Lauf. Die Vandalen zündeten im Schutze der Dunkelheit im Buswartehäuschen in Türnitz, das die Landjugend im Rahmen Projektmarathons errichtet hatte, vermutlich Knallkörper. Holzplanken und das Fenster des Buswartehäuschens wurden durch die Wucht der Explosion aus der Verankerung gerissen.

Auf ähnliche Art und Weise wurden in der Vorwoche auch zwei öffentliche Mistkübel, die im Eigentum des Landes Niederösterreich stehen, in die Luft gejagt. Verletzt wurde zum Glück niemand. „Der Schaden beträgt aber allein am Buswartehäuschen, das massiv in Mitleidenschaft gezogen wurde, mehrere hundert Euro“, ärgert sich Ortschef Christian Leeb.

Die Ermittlungen der Polizei nach den Übeltätern laufen. Was den Schaden am Buswartehäuschen betrifft, bietet Leeb den Vandalen an, sich bei ihm direkt zur Wiedergutmachung zu melden.