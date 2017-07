TÜRNITZ: Die Feuerwehr lädt am kommenden Wochenende wieder zum traditionellen Waldfest ins Scharbachtal ein. Am Samstag sorgen ab 20.30 Uhr „Die Pöllauberger“ für gute Stimmung am Tanzboden, weiters gibt es eine Disco und ein Feuerwerk. Am Sonntag spielen ab 10.30 Uhr „de Zaumbradler“ beim Frühschoppen auf. Daniel Berger, Roland Schwarz, Christoph Pfeffer und Thomas Eigelsreiter freuen sich auf regen Besuch. privat

