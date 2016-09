Dienstag, 27. September

St. Aegyd: Unter dem Motto „Fit in den Winter“ startet der Damenturnverein im Turnsaal der Neuen Mittelschule sein Programm. Angesprochen sind Anfänger und Fortgeschrittene aller Altersgruppen. Zwischen 18.45 und 19.40 Uhr steht Wirbelsäulengymnastik am Programm, ab 19.45 Uhr wird Konditionstraining angeboten. Infos bei Andrea Weirer, 02768/6382.

Freitag, 30. September

Hohenberg: Der 12. „Tu-was“-Mittagstisch findet im Gasthof „Zum Rechen“ am Marktplatz statt. Beginn ist wieder um 12 Uhr. Themen: der gelungene Koch- und Genussabend sowie eine offene Gesprächsrunde.

Traisen: Organisiert von den SPÖ-Frauen, findet von 17 bis 21 Uhr wieder das „Ladies Late Night Shopping“, ein Flohmarkt für Frauen, im Volksheim Traisen statt. Beim Flohmarkt „von Frau zu Frau“ können bei regem Austausch und guter Unterhaltung günstig schöne Kleidung, Accessoires sowie vieles mehr erstanden werden. Infos bei Monika Feichtinger unter 0676/7726637. Neben der „Pink-Bar“ erwartet die Besucherinnen auch eine Verlosung toller Tombola-Einkaufsgutscheine.

Samstag, 1. OKTOBER

Eschenau: Im Rahmen der Nachhaltigkeitstage wird ab 10 Uhr im Dorfzentrum zum stimmungsvollen Dorffest geladen. Für das leibliche Wohl sorgen die Eschenauer Bauernschaft und die Vereine. Nach der Eröffnung wird im Feuerwehrhaus um 10.30 Uhr zum Vortrag zum Thema „Gesunde Wirbelsäule - Ergonomie im Alltag“ geladen. Im Spar-Geschäft gibt es eine große Verlosung, gefolgt von Vorträgen zum Thema Milchwirtschaft und „Quer durch den Gemüsegarten - erste Schritte zur Selbstversorgung“. Ab 15 Uhr geht am Gemeindevorplatz der Festakt „25 Jahre Schulmilch vom Bauernhof“ über die Bühne. Außerdem locken zahlreiche Informationsstände, ein Fitness-Test, Ausstellungen und vieles mehr.

Lilienfeld: Auf der Klosteralm am Muckenkogel findet ein buntes Oktoberfest statt. Beginn ist um 11 Uhr mit einem Frühschoppen mit „Franz auf der Quetschn“. Um 13.30 Uhr veranstaltet die Bergrettung das Maibaumumschneiden.

Türnitz: Im Rahmen des Sozialfestivals „Tu was“ lädt die Emmaus-Gemeinschaft in Freiland von 10 bis 15 Uhr zu „Führungen und Begegnungen“ ein. Unter dem Motto „zwischen Würstel und Flohmarkt“ lockt ein gemütliches Beisammensein.

Rohrbach: Die Gemeinde lädt Senioren zu einem gemütlichen Nachmittag ab 15 Uhr im Mehrzwecksaal. Für musikalische Darbietungen sorgen der 3Klang Chor und die Kinder der Volksschule. Eine Abholung ist möglich: 02764/2334.

Sonntag, 2. Oktober

Lilienfeld: Auf dem Muckenkogel wird bei der Klosteralm zum Oktoberfest geladen. Beginn ist um 11.30 Uhr mit einem Frühschoppen mit den „Jungen Grünauer Buam“, gefolgt von einer Tanzvorführung des Heimat- und Trachtenvereines.

St. Veit: In Voni’s Veranstaltungsstadl in Rainfeld wird zum 6. Hobbykunstmarkt geladen. Von 11 bis 18 Uhr finden Interessierte individuelle Schmuck-Unikate, Handarbeiten aus Holz, Wolle, Filz, Keramik und vieles mehr.

Montag, 3. Oktober

St. Veit: Im Gasthaus Engl in Rainfeld wird zum 8. und letzten offenen Bienenforum geladen. Ab 18 Uhr sind Interessierte zum regen Austausch und Informationen zum Thema „Restentmilbung, Kriterien einer Bioimkerei, Änderungen für 2017“ geladen. Informationen bei Imkermeister Rupert Birkner unter 0664/73881714 oder per E-Mail an r.birkner@aon.at. Der Stammtisch lädt Imker, Anfänger, aber auch Interessierte zum Beisammensein ein.