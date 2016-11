Die diesjährige Berufsinfomesse BIL16 findet am 11. November ab 8.30 Uhr in der Polytechnischen Schule und den Turnsälen der NNÖMS Hainfeld statt. 37 Betriebe und Institutionen geben Einblick in die Welt der Lehre. Vanessa Sagmüller, Jennifer Köpf, Antonia Gavric, Marcel und Andreas Steinacher freuen sich auf zahlreichen Besuch.

| privat