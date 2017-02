Rohrbach: Am Freitag, 10. Februar hält um 19 Uhr Dr. Mariella Wölken einen Vortrag über „Herz in Gefahr, Herzkrankheiten frühzeitig erkennen und behandeln“ in der Mehrzwecksaal der Gemeinde. Brigitte Groiß, Karl Bader, Maria Vonwald und Mariella Wölken.

| Privat