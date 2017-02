Knapp über 10.000 Vögel wurden von den 332 Teilnehmern in der Region Niederösterreich-Süd, zu der auch der Bezirk Lilienfeld gehört, gezählt. Naturfreunde hatten an drei Tagen Gelegenheit, für eine Stunde die gefiederten Gäste an ihren Futterhäuschen zu zählen und damit einen Beitrag für ein wissenschaftliches Projekt zu leisten. „Ziel der Mitmachaktion ist es, Erkenntnisse über das Vorkommen der Vogelarten zu gewinnen“, heißt es von Birdlife.

Das Interesse an der „Stunde der Wintervögel“ steigt mit jedem Jahr. 74 Teilnehmer mehr als letztes Jahr haben sich in der Region Niederösterreich-Süd daran beteiligt. 41 Vögel pro Garten tummelten sich wie schon im Vorjahr im Schnitt etwa an den Futterhäuschen. Dieser Wert liegt über dem niederösterreichweiten Durchschnitt von 39 Vögeln pro Garten.

Auf Platz eins landete, wie auch schon im Vorjahr, die Kohlmeise. 1.304 Individuen wurden gezählt. Die Kohlmeise kommt in rund 93 Prozent der Gärten vor. Zu den Aufsteigern der Region zählen die Amsel und der Buchfink, die die Ränge zwei und drei belegen. Sie können ein Plus im Vergleich mit den letzten Jahren verzeichnen, heißt es von Birdlife. „Dieses Jahr setzt die Amsel ihr stärkstes Lebenszeichen seit Beginn unserer Wintervogelzählung im Jahr 2010. Diese Beobachtung geht mit einem leichten Aufwärtstrend im Brutbestand einher“, freut sich der stellvertretende Geschäftsführer von Birdlife, Gábor Wichmann. Im Sommer 2001 sei es zu einem Amsel-Sterben durch das Usutu-Virus gekommen. Jetzt erhole sich der Bestand wieder.

Feld- und Haussperling, die in anderen Regionen Top-Platzierungen erreichten, liegen in der Region nur auf den Plätzen vier und fünf. Sie kommen jedoch nur in 47 und 36 Prozent der Gärten vor. Zu den Absteigern der Region zählen auch Stieglitz, Blaumeise und der Bergfink.