Bereits zum dritten Mal geht vom 31. August bis 2. September die Göller-Classic, ein Oldtimer-Rennen für historische Automobile und Motorräder bis Baujahr 1988 sowie für Youngtimer der Baujahre bis 1994, von St. Aegyd ausgehend durch das niederösterreichisch-steirische Grenzgebiet und die Traisen-Gölsental-Region über die Bühne.

Organisator Wilhelm Eisner, der bereits mitten in den Vorbereitungen steckt, berichtet: „Die Streckenlänge beträgt rund 400 Kilometer. Die Veranstaltung besteht aus mehreren Etappen wie Tagesausfahrten, Bergwertung und Geschicklichkeitsbewerb. Gepaart mit einem Rahmenprogramm soll es für alle Teilnehmer und Helfer ein pannenfreies und spannendes Wochenende werden.“

Ihm sei wichtig, dass die Region miteinbezogen werde. „Neue Routen spiegeln deren Schönheit und Vielfalt wider. Auch soll dieser Event einen Baustein des wirtschaftlichen Miteinanders darstellen. Die Region beziehungsweise die einzelnen Gemeinden können vielmehr erreichen, wenn sie zusammenarbeiten“, weiß Eisner.

So wurden bereits bei der ersten Veranstaltung mehr als 150 zusätzliche Nächtigungen verbucht. „Mein Dank gilt den zahlreichen Unternehmen, die mit der werblichen Zusammenarbeit eine gute Basis zum Gelingen ermöglichen, den Gemeinden, die uns bei der Abwicklung der Sonderprüfungen behilflich sind sowie den privaten Helfern, ohne die dieser Event nicht durchzuführen wäre“, so Eisner, der selbst Mitglied bei mehreren Oldtimerclubs, darunter der Mariazeller Motor- und Veteranenverein oder der Jaguar-Enthusiasts-Club Austria, ist.

„Derzeit haben bereits über 40 Teams genannt, darunter fünf aus Holland sowie Teams aus Deutschland und Ungarn. Zuschaueranziehungspunkte werden am Freitag die Sonderprüfungen am Parkplatz des St. Aegyder Göllerbades und am Samstag die Bergwertung am Muckenkogel in Lilienfeld sowie die Sonderprüfungen vor dem Spar-Markt in St. Aegyd sein“, wartet Organisator Eisner mit einem Auszug aus dem Programm der 3. Göller-Classic auf.

Vor dem Start am Freitag können die Automobile und Motorräder im Rahmen der Fahrerbesprechung bei der Süßmeisterei Mahonie besichtigt werden. Zum Abschluss des Events ist am Sonntag eine geführte Wanderung für alle Teilnehmer geplant.