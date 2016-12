Er schaffte laut vorläufigem Wahlergebnis vom Sonntagabend zu Redaktionsschluss (ohne Wahlkarten) 53,8 Prozent der Stimmen. Das bedeutet ein Minus von 3,2 Prozent gegenüber dem 22. Mai.

Ex-Grünen-Chef Alexander Van der Bellen kam auf 46,2 Prozent. Interessant ist vor allem das Ergebnis in der Gemeinde Annaberg. Dort lag Hofer am 22. Mai mit 53,9 Prozent noch in Front, am Wahlsonntag schaffte er nur noch 47,8 Prozent.

Details in der kommenden Print-Ausgabe der NÖN Lilienfeld.