Seit 2011 findet die Wave Trophy statt, seither ist auch Zimmerermeister Andreas Ranftl von der Hainfelder Firma LuxBau am Start. Heuer legte er dabei mit seinem Tesla 1.600 Kilometer zurück. „Es ist wunderbar, Gleichgesinnte zu treffen, die das selbe Ziel verfolgen“, berichtet Ranftl.

Insgesamt 115 E-Autos aus der ganzen Welt nahmen heuer teil. Neben Elektro-Serienfahrzeugen und E-Zweirädern waren auch einige Eigenbauten dabei. Die Route verläuft im Uhrzeigersinn entlang der Grand Tour of Switzerland, sie startet und endet in Zürich. „Wir hatten Postkartenwetter und die Grand Tour kann eigentlich nicht mehr getoppt werden. Sämtliche Pässe bis hin zum Matterhorn“, schwärmt der E-Fahrzeug-Begeisterte von der Route. Ranftl möchte der Welt zeigen, dass die E-Mobilität eines der einfachen Sachen ist, die zum Klimaschutz beiträgt und die Energie dazu regenerativ erzeugt werden kann. „Die Umstellung findet nur im Kopf statt und sonst nirgends“, so Ranftl.

Er belegte mit seinem Tesla den 19. Platz. Damit ist er zufrieden. „Es geht ja nicht um den Sieg, sondern bei dieser revolutionären Sache dabei gewesen zu sein.“