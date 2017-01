Weil ihm der Vater das Handy wegnehmen wollte, rastete ein 12-Jähriger aus der Stadt Hainfeld völlig aus.

Er soll dabei in die Küche gelaufen sein, aus einer Lade ein Messer mit 22 Zentimeter langer Klinge entnommen haben und damit vor lauter Wut auf den eigenen Vater losgegangen sein. Seitens der Landespolizeidirektion Niederösterreich bestätigt man auf NÖN-Anfrage den Vorfall, der sich in den Nachmittagsstunden des Montags der Vorwoche zugetragen hat. Im Zuge des Gerangels zwischen Vater und Sohn wurde das Kind am Hals verletzt. Die Wunde soll sich der Bursch dabei ungewollt selbst zugefügt haben. Der Vater leistete daraufhin umgehend Erste Hilfe und verständigte die Rettung.

Schüler bei Gerangel am Hals verletzt

Das Kind wurde nach der Erstversorgung im Landesklinikum Lilienfeld behandelt. Der Bub befindet sich mittlerweile auf dem Weg der Besserung und wurde in ein Krisenzentrum für Jugendliche nach Amstetten gebracht, auch der Jugendwohlfahrtsträger wurde in Kenntnis gesetzt.

„Aufgrund des Opferschutzes und auch des jungen Alters des Betroffenen werden dazu keine genaueren Auskünfte gegeben“, bittet Johann Baumschlager, Pressesprecher der Landespolizeidirektion Niederösterreich, um Verständnis.

Der junge Mann ist in der Stadt kein Unbekannter, er soll auch für die Sachbeschädigungen beim Sportzentrum in Hainfeld im Vorjahr und erst vor wenigen Tagen für die Beschädigung von über 50 Grablaternen mitverantwortlich sein.

Die Vandalenakte am Friedhof wurden unter anderem mit einer sogenannten „Shot gun“, einer überdimensionalen Spielzeugpistole, begangen. Gemeinsam mit seinem Kumpanen dürfte der 12-Jährige mittlerweile 14.000 Euro Schaden angerichtet haben. Die Taten wollen die beiden Schüler einfach aus Langeweile begangen haben.