In der „heißen Phase“ befinden sich zurzeit die Renovierungsarbeiten an der Zdarsky-Hütte am Traisenberg, welche um rund 100.000 Euro saniert und den zeitgemäßen Anforderungen angepasst wird. Massiv erschwert wurden die Arbeiten aber durch den Wintereinbruch der letzten Wochen. „Zeitgleich mit den winterlichen Wetterkapriolen startete der langfristig geplante und mit allen Firmen abgesprochene Arbeitseinsatz“, berichtet Naturfreunde-Vorsitzender und Vizebürgermeister Karl Oysmüller.

Schneemengen führten zur Zwangspause

War man an den ersten beiden Tagen unter schwierigen Bedingungen noch im Einsatz, zwang weit über einen Meter Schnee die freiwilligen Helfer sowie die tätigen Facharbeiter zu einem Tag Zwangspause. Nach sechsstündiger Schneeräumung konnte die Baustelle unter erschwerten Bedingungen wieder aufgenommen werden. „Dem Einsatz der freiwilligen Helfer und Helferinnen sowie der Flexibilität der ausführenden Installateur- und Baufirma ist es zu verdanken, dass wir mittlerweile wieder nahezu im Zeitplan sind“, so Oysmüller.

Lediglich für die Sanierung im Außenbereich werde es schwierig, den Termin zu halten, denn den Hüttenbetrieb soll es bereits ab 13. Mai wieder geben. „Derzeit stehen bereits 750 freiwillig geleistete Stunden zu Buche. Jedem Einzelnen, der seine Energie und Freizeit in den Dienst des beliebten Ausflugszieles unserer Gemeinde stellt, gebührt ein großes Danke“, so der Vizebürgermeister.