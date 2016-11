Konzertmusikbewertung in Neumarkt .

Seit rund 60 Jahren ist die jährliche Konzertmusikbewertung im Bezirk Melk Tradition. In diesem Jahr lud die Bezirksarbeitsgemeinschaft in den Gemeindesaal der Volksschule Neumarkt. 25 Kapellen stellten am Samstag und Sonntag ihr Können unter Beweis.

Eine dreiköpfige Jury prüfte die Musiker in puncto Tempo und Agogik, Ton- und Klangqualität, Rhythmus und Zusammenspiel sowie dynamische Differenzierung, Interpretation und Stilempfinden.

„Das Niveau sowie die Anzahl der teilnehmenden Kapellen steigen von Jahr zu Jahr. Am Samstag waren die Leistungen besonders stark. Fast alle Kapellen hatten über 90 Punkte“, zeigten sich Bezirkskapellmeister Christoph Haider und sein Stellvertreter Reinhard Stöger positiv überrascht.

Der Grund für die Leistungssteigerung liegt laut Stöger klar auf der Hand: „Je strenger die Bewerter sind, umso mehr legen sich die Kapellen ins Zeug.“

Bewertung gewährt „Blick über Tellerrand“

Dahinter lag auch die Intention für die Veranstaltung. „Die Bewertung ist dazu da, die Stärken und Schwächen der Kapellen aufzuzeigen. Sie gewährt einen Blick über den Tellerrand hinaus“, erläutert Neumarkts Kapellmeister und Landeskapellmeister-Stellvertreter Gerhard Schnabl.

Der Gastgeber ist auch sichtlich zufrieden mit der Organisation und dem Ablauf der Konzertmusikbewertung. Besonders freut er sich über das Lob im heimischen Gemeindesaal: „Die Agogik im Saal ist klasse. Gleich mehrere Kapellen haben die Akustik sehr gelobt.“

Ergebnisliste

Stufe A:

Musikverein Nöchling (91,50)

Musikverein Krummnußbaum (89,33)

Musikverein Säusenstein (90,33)

Trachtenmusikkapelle Schönbühel (91,75)

Stufe B:

Trachtenmusikkapelle Ferschnitz (90,83)

Musikkapelle Melktal (89,50)

Trachtenkapelle Erlauf (90,91)

Musikverein Gerolding (93,08)

Musikverein Bischofstetten(93,00)

Stufe C:

Musikverein Neumarkt (91,75)

Musikverein Kirnberg (93,41)

Musikverein St. Oswald/NÖ (91,33)

Jugend- und Trachtenkapelle Blindenmarkt (93,58)

Musikverein Persenbeug-Gottsdorf-Hofamt Priel (93,66)

Musikverein St. Martin (92,58)

Trachtenkapelle Weitental (92,41)

Stufe D:

Stadtkapelle Melk (91,00)