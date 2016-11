Sechs Wochen war Reinhard Lassner in Gaza. Der 49-Jährige war mit „Ärzte ohne Grenzen“ im Krisengebiet zwischen Israel und Ägypten, Arzt ist Lassner aber keiner: „Ich habe zuvor 25 Jahre lang in der Finanz- und Versicherungsbranche gearbeitet, dann war es Zeit für etwas anderes.“

Zuständig für Personalwesen und Finanzen hilft Lassner nun auf der Welt dort, wo Hilfe benötigt wird. „Im Gaza hat Ärzte ohne Grenzen drei Tageskliniken mit dem Schwerpunkt auf Verbrennungsopfer und Physiotherapie.“

Vier Mal im Jahr werden chirurgische Intensivwochen abgehalten, in denen rund um die Uhr operiert wird, denn der Bedarf ist groß. 80 Einheimische und vier Exparts kümmern sich um die Versorgung der Patienten: „Zuvor war ich schon auf Einsätzen in Libyen, Zentralafrika, Pakistan und dem Kongo.“

Wollte etwas Sinnvolles machen

Egal wo er ist, überall gilt es sich an die Umstände anzupassen: „Das einzige Problem ist wirklich, dass man einen Lagerkoller bekommen kann, da es oft zu gefährlich ist, sich außerhalb von Wohnhaus und Büro frei zu bewegen.“ Dennoch: Die Erfahrungen will Lassner auf keinen Fall missen. In letzter Konsequenz wolle er etwas Sinnvolles machen, auch wenn ihm durchaus klar ist, dass er allein die Welt nicht verändern kann: „Ich bin aber ein kleines Rädchen und wenn ich gar nichts mache, dann ändert sich nichts.“

Zu Hause sorge sich besonders seine Mutter, aber passieren könne überall etwas: „Es gibt immer das Risiko, zur falschen Zeit am falschen Ort zu sein.“ Jetzt wird Lassner erst einmal vier Monate zu Hause sein, wohin ihn sein nächster Einsatz führen wird, weiß er noch nicht: „Aber das macht auch den Reiz aus.“