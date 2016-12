Seit August des Vorjahres sind im ehemaligen Scheichelbauerhaus in Pöchlarn Asylwerber untergebracht. Betreut werden die 34 Personen von Diakonie, Land NÖ, Soziales Netzwerk Pöchlarn und bis vor einer Zeit von einigen engagierten Freiwilligen. Eine von ihnen kontaktierte die NÖN mittels eines anonymen Leserbriefes: „Einige Flüchtlinge werden vom Hauseigentümer terrorisiert, Kinder an den Ohren die Treppe hinaufgeschleppt und mitten in der Nacht aus ihren Zimmern geholt“, so nur einige der Anschuldigungen.

Streitigkeiten mit Hauseigentümer Friedrich Wagner und ein ausgesprochenes Hausverbot waren die Folge. Er erklärt: „Ich habe mit allen Asylwerbern ein freundschaftliches Verhältnis.“ Natürlich komme es bei so vielen Menschen und verschiedenen Kulturen schon mal zu Streitigkeiten und wie vor Kurzem auch zu Handgreiflichkeiten.

