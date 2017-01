NÖN: Seit drei Monaten sind Sie Bürgermeisterin von Leiben. Haben Sie sich schon an die Rolle gewöhnt?

Gerlinde Schwarz: Die vergangenen drei Monate sind wie im Flug vergangen und mit jeder Woche wird die Arbeit als Bürgermeisterin mehr zur Routine, wobei natürlich auch laufend neue Anforderungen dazu kommen.

Der Gemeinderat hat Sie einstimmig zur Ortschefin gewählt. Was ist das für ein Gefühl?

Schwarz: Es war eine sehr schöne Sache für mich, dass ich einstimmig gewählt wurde und mir das Vertrauen von allen Gemeinderäten entgegengebracht wurde. Umso mehr möchte ich mich natürlich bemühen, meine Aufgaben sehr verantwortungsvoll zu erledigen.

Wie waren die ersten drei Monate für Sie? Spüren Sie einen Rückhalt von den Gemeindebürgern?

Schwarz: Ich habe bereits sehr viele positive Rückmeldungen bekommen, wobei es auch immer wieder Menschen gibt, denen manches zu langsam geht oder die Wünsche an mich herantragen, die schier unmöglich zu erfüllen sind oder auch gar nicht in den Aufgabenbereich der Gemeinde fallen.

Welche Themen liegen Ihnen besonders am Herzen?

Schwarz: Natürlich sollten alle Bereiche gleichwertig abgedeckt werden und die Hausaufgaben zum Thema Kanal und Wasser müssen laufend erledigt werden. Wobei es wahrscheinlich in der Natur der Frauen liegt, dass mir die Kinder und Familien besonders wichtig sind. So ist mir die große Herausforderung mit dem Kindergarten-Neubau ein großes Anliegen, damit mit dem Ergebnis dann wieder für die nächsten Jahrzehnte alle gut leben können.

Was steht im kommenden Jahr am Programm?

Schwarz: Neben dem Kindergarten haben wir auch einen neuen Kinderspielplatz in Angriff genommen. Ich habe dazu eine Projektgruppe eingerichtet. In zwei Sitzungen haben wir bereits grundlegende Dinge festgelegt. Es haben sich auch einige Vereine angeboten, sich finanziell zu beteiligen. Die Arbeiten sollen möglichst vom Bauhof abgedeckt werden. Daneben ist im Zuge der Landesausstellung 2017 im August eine Veranstaltung zum Thema „Garten- und Gaumenfreuden“ in Schloss und Meierhof geplant.