„Das Wasser bleibt ein Sorgenkind“, klagt VP-Bürgermeister Karl Höfer. Seit Ende Mai hat die Gemeinde mit Qualitätsproblemen im Trinkwasser zu kämpfen. Zahlreiche Untersuchungen, Entkeimungen und eine Spülung des Leitungsnetzes wurden vorgenommen. Nach einer aktuellen Untersuchung wurde jedoch erneut eine Verkeimung in den Hochbehältern festgestellt.

"Geringe Filterfunktion durch Wald"

„Es ist eine schwierige Situation. Ich war immer stolz darauf, dass wir über Jahrzehnte hinweg eine sehr gute Wasserqualität hatten. Es besteht die Angst, dass durch eine Dauerentkeimung die Qualität nicht mehr so ist wie zuvor“, betont Höfer. Nun wird ein letzter Versuch gestartet, das Wassernetz ohne Dauerentkeimung keimfrei zu bekommen. „Wir wollen die Quellen nochmals untersuchen.

Eine Dauerentkeimung ist die letzte Lösung“, sagt er. Am Mittwoch werden erneut Proben genommen. Darauf folgt eine weitere Entkeimung des Ortsnetzes und der Entsäuerungsanlage. „Es könnte sein, dass sich in der Entsäuerungsanlage noch Restkeime befinden“, erzählt er. Diese sollten nach der nächsten Untersuchung nicht mehr vorhanden sein.

„Durch eine Dauerentkeimung entsteht die Angst, dass die Wasserqualität nicht mehr so ist wie zuvor.

VP-Bürgermeister Karl Höfer

Grund für das Fiasko könnte auch der massive Eisbruch am Ostrong im Vorjahr sein. „Dieser hatte verursacht, dass viele Bäume gefällt werden mussten. Deshalb war eine geringere Filterfunktion des Waldes gegeben“, so Höfer. Das wird jetzt getestet. „Wenn es wirklich so ist, bleibt uns nur noch eine Dauerentkeimung“, erklärt er betroffen.