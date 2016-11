Artstetten-PÃ¶bring

Seit mittlerweile sechs Monaten kämpft die Gemeinde Artstetten mit Keimen im Trinkwasser. Eine Zeit, die vor allem bei den rund 400 Haushalten die Gemüter langsam hochgehen lässt. Daher wurde eine Infoveranstaltung zur Aufklärung über die aktuelle Situation organisiert.

Hauptkritik waren die mangelnde Grundinformation sowie verzögerte Aussendungen und, dass die Gemeinde keine Subventionierung der Trinkwasserkosten veranlasst. „In Summe hatte ich mir die Diskussion viel aggressiver erwartet. Es war sehr sachlich und mit vielen Informationen über unser sensibles Ökosystem sowie über die Schädlichkeit einer Dauerentkeimung“, erzählt VP-Bürgermeister Karl Höfer. Der Forderung, die Gemeinde solle die Wasserkosten fördern, setzte der Ortschef ein klares „Nein“.

„Situation ist nun für viele nachvollziehbar“

Zum Vorwurf, die Gemeinde würde die Infos immer sehr spät und mangelhaft herausgeben, nahm Höfer ebenfalls Stellung:

„Am selben Tag, an dem wir auf der Gemeinde die Informationen bekommen, leiten wir diese sofort an alle Haushalte weiter. Aber die Information kommt gefühlsmäßig immer zu spät. Die Emotion ist natürlich da, wenn man über Monate kein Trinkwasser hat.“ Laut Höfer zeigten im Anschluss an die Diskussion viele Verständnis für die schwierige Situation: „Wir haben Schritte gesetzt, die für die Bürger nachvollziehbar sind.“

Betroffen ist auch FP-Landtagsabgeordneter Martin Huber: „Mit Erschütterung muss ich feststellen, dass das Wasserschutzgebiet und somit die Quellen in Artstetten und den umliegenden Gemeinden weder ausreichend definiert noch gekennzeichnet sind“, ärgert er sich. Huber fordert die sofortige Schaffung von großflächigen Quellschutzgebieten am Ostrong, damit die Wasserqualität für die angrenzenden Gemeinden langfristig gesichert ist.