Artstetten-PÃ¶bring

Nach der positiven Trinkwasseruntersuchung Ende September gab es in der Gemeinde kurzzeitig Hoffnung auf ein endgültiges Ende des Trinkwasser-Debakels.

"Vorübergehende Dauerentkeimung"

Am Freitag kamen die Ergebnisse der letzten Wasserprobe. Zwar befinden sich im Wasser keine Enterokokken mehr, die coliformen Bakterien sind jedoch immer noch enthalten. „Es bleibt bei einer Desinfektion. In den nächsten sechs bis acht Wochen erfolgt eine vorübergehende Dauerentkeimung“, teilt VP-Bürgermeister Karl Höfer mit. Die Dauerchlorierung startete am Montag. Danach finden weitere Untersuchungen statt.

Schon seit Mai hat die Gemeinde mit Trinkwasserproblemen zu kämpfen. Seit August wird das Trinkwasser in Artstetten durchgehend abgekocht, beziehungsweise wird Mineral getrunken. „Ein großer Teil kauft stilles Mineralwasser. Das ist praktischer, verursacht aber zusätzliche Kosten für die einzelnen Haushalte“, meint der Ortschef. Dafür erntet die Gemeinde mittlerweile auch Kritik verärgerter und frustrierter Bürger.

Ursache für Verkeimung noch nicht geklärt

Einen genauen Grund für die Bakterien im Trinkwasser gibt es nach wie vor nicht. Sowohl der Eisbruch am Ostrong im Vorjahr als auch der hohe Niederschlag im heurigen Jahr könnten die Trinkwasserproblematik ausgelöst haben. „Womöglich waren beide Ereignisse entscheidend dafür. Mittlerweile ist es frustrierend, wenn man schon alles versucht hat“, klagt Höfer. Es könnte auch eine Quelle sein, die noch streut oder Postkeime, die trotz Entkeimung im Wasser überlebt haben. In den nächsten Wochen soll sich diese Frage klären. „Die Leute warten darauf, endlich wieder reines Wasser zu haben“, so Höfer.