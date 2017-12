Am 23. Dezember 2015 zogen 30 Flüchtlinge mit der Hoffnung auf Asyl in das Containerdorf in Melk ein.

Für zwei Jahre waren die 25 Container in der Nähe des Stift Melk ein Zuhause für Geflüchtete aus Syrien, Afghanistan und dem Irak.

Viele positive Asylbescheide

Die Zahl der dort lebenden Menschen ist stetig geschrumpft, Grund dafür waren viele positive Asylbescheide: Kein einziger Flüchtling wurde abgeschoben. Mittlerweile steht die Unterkunft komplett leer – eine vierköpfige Familie wurde in einer Caritas-Wohnung in Melk untergebracht.

Ursprünglich war das Asylquartier auf drei Jahre befristet. Dass es früher geschlossen werden konnte, freut Marianne Weigl von der Caritas: „Da niemand wusste, wie sich die Flüchtlingswelle entwickelt, haben wir anfangs drei Jahre vereinbart. Außerdem ist es ist toll, dass niemand abgeschoben wurde.“

Ob Unterkunft stehen bleibt, ist noch offen

Dabei dankt sie auch den zahlreichen freiwilligen Helfern und dem Stift Melk: „Ohne ihre Hilfe wäre die Herausforderung nicht zu stemmen gewesen.“

Ob das Containerdorf stehen bleibt oder abgebaut wird, ist noch offen. „Da wird es nach Weihnachten Gespräche geben“, informiert Weigl.