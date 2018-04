Grünes Licht für Hochwasserschutz.

Gute Nachrichten für die Ybbser Bevölkerung in den Ortsteilen Sarling und Säusenstein. Durch Optimierungen am Projektentwurf konnten die geplanten Baukosten für den Hochwasserschutz von 9,5 Millionen Euro auf 9,1 Millionen Euro gesenkt werden, und das, ohne an der Schutzwirkung Abstriche zu machen.

Mehr zum Hochwasserschutzprojekt, wie es mit dem Projekt weiter geht, sowie Stimmen von der Stadtgemeinde Ybbs und dem Land NÖ lest ihr in der nächsten Melker NÖN.