NÖN: Die Muttertagskonzerte in der Tischlerei haben sich über die Jahre etabliert. Herr Raubek, wie kam es zur diesjährigen Konstellation mit Eva Maria Marold?

Raubek: Also ich bin ein Riesenfan von ihr und dachte, ich probier’s und frag sie, ob sie nicht mit uns in der Tischlerei auftreten möchte. Und dann bin ich über meinen Schatten gesprungen und hab‘s einfach gemacht.

Und wie war der erste Eindruck am Telefon, Frau Marold?

Marold: Ein sehr guter! Werner hat mir auf’s Band gesprochen und ich fand die Idee toll, ich hab gleich zugesagt. Vor Jahren bin ich schon einmal in Melk aufgetreten, ich freue mich schon auf die zwei Konzerte.

Ihr gemeinsames Programm heißt „Die Liebe ist ein seltsames Spiel“. Was erwartet die Besucher am Muttertagswochenende in der Tischlerei? Herzschmerz?

Marold: Ja, da ist schon eine gehörige Portion Herzschmerz dabei. In 99 Prozent aller Lieder geht es ja auch um die Liebe! Das Programm haben wir nach dem gleichnamigen Titel von Connie Francis benannt, das wir auch spielen werden. Es wird viele Schlager aus den 50er- und 60er-Jahren zu hören geben.

Raubek: Ich persönlich finde, dass gerade diese Zeit tolle Musik hervorgebracht hat. Es wird ein beschwingter Muttertag mit uns.

Nicht nur die Liebe zu den 50er-Jahren verbindet Sie beide, sondern auch ein voller Terminkalender: Frau Marold, Sie sind Schauspielerin, Kabarettistin und Sängerin. Gibt es einen Bereich, den sie besonders mögen?

Marold: Ich sage immer, dass ich das Glück habe, überall und nirgends zuhause zu sein. Ich will mich nicht auf eine Sparte festlegen, ich mag die Abwechslung. Und fad wird mir dabei auch nie.

Und Sie, Herr Raubek? Wie bringen Sie die Leitung der Musikschule Region Schallaburg, die Proben für die Sommerspiele mit der Band der einsamen Herzen und diverse Konzerte unter einen Hut?

Raubek: Der Stress kommt in Wellen – und deswegen geht sich das auch alles aus. Und natürlich, weil es Spaß macht!

