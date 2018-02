Der dominante Branchen-Erste – Volkswagen – verteidigt auch im Bezirk Melk seine Krone: Die meisten neuzugelassenen Autos im Jahr 2017 im Bezirk sind laut Statistik Austria von VW.

"Volkswagen seit 1957 am meisten gekauft"

Den Zweitplatzierten Ford lassen Golf und Co. mit deutlichem Abstand hinter sich (siehe Grafik). Auf Platz drei, vier und fünf reihen sich die VW-Konzernmarken Seat, Skoda und Audi ein. Für Harald Heiss, Geschäftsführer des Autohauses Senker, eine klare Bestätigung für den deutschen Automobilhersteller: „Volkswagen ist seit 1957 ohne Unterbrechung die am meisten gekaufte und damit beliebteste Marke Österreichs.“

Qualitätsniveau, wirtschaftliche Motoren, Zuverlässigkeit und ein stabiler Werterhalt seien dafür die wichtigsten Faktoren. 254 Autokäufer haben sich für einen Ford entschieden. Für Betriebsleiter Bernhard Ressl von Ford Eigenthaler ein klares Bekenntnis für die Produktqualität: „Außerdem ist Ford leistbar für jedermann.“

Bei Dienstfahrzeugen liegt der Diesel vorne

Spannend ist auch die Frage nach den beliebtesten Kraftstoffarten: Benzin, Diesel, Hybrid, Erdgas oder doch sogar Elektro? Platzhirsche bleiben aber auch laut den aktuellen Zulassungszahlen Benzin und Diesel. Immer mehr Autokäufer im Bezirk greifen aber zum Benziner.

Als Ursache dafür sieht Heiss nicht unbedingt den Dieselskandal von VW, sondern vielmehr eine Verunsicherung bei den Kunden durch Politik und Umweltorganisationen: „Sie forderten Fahrverbote für Dieselmodelle, das wirkte sich auf die Kaufentscheidung aus.“ Den Benzin-Trend kann auch Autohaus-Eckl-Chef Matthias Eckl bestätigen:

„Vor allem im Klein- und Mittelwagen-Segment greifen die Kunden eher zum Benziner. Vor allem wegen der modernen, sparsamen Motoren.“ Kunden, die sich aber für größere Fahrzeuge entscheiden, bleiben Eckls Erfahrung nach dem Diesel treu: „Insbesondere im Transport- und Logistikbereich werden Dieselfahrzeuge noch lange unersetzbar bleiben.“ Eine Meinung, die auch Heiss teilt: „In den oberen Fahrzeugklassen, bei Fahrzeugen, die von Unternehmen genutzt und höhere Kilometerleistungen abgespult werden, gibt es noch keine wirtschaftliche Alternative zum Diesel.“

E-Mobilität mit Zukunftschancen

Ein Trend, dem alle Auto-Experten Zukunftschancen einräumen, ist die E-Mobilität. „Sie wird an Bedeutung gewinnen“, erklärt Heiss, sieht aber die Zukunft weiter in Benzin- und Dieselmodellen: „Ergänzt durch alternative Antriebsformen.“ In die E-Mobilität werde aber investiert: „Künftig wird der Kunde aus einem größeren Angebot wählen können.“