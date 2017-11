Mann wollte Achtjährige zu sich „nach Hause“ locken.

Am Mittwoch soll ein achtjähriges Mädchen beim Löwenpark von einem älteren Mann angesprochen worden sein. Dieser habe dem Schulkind vorgeschlagen, dass es mit ihm nach Hause kommen kann. Die Mutter schlug bei Polizei und Schule Alarm und informierte auf Facebook: „Bitte passt auf eure Kinder auf. Und bringt Ihnen bei, dass sie nicht mitgehen sollen.“

Polizei: Kindern beibringen, laut um Hilfe zu schreien

Wie viel tatsächlich am Vorfall dran ist, ist noch unklar. Fest steht, dass eine Meldung bei der Polizei eingegangen ist. Diese hält sich bedeckt, nutzt aber diesen Anlassfall, um auf richtige Verhaltensweisen in solchen Situationen aufmerksam zu machen: „Eltern sollten ihren Kindern beibringen, dass sie in solch einem Fall sofort um laut um Hilfe rufen sollen und sich an Personen in der Nähe wenden sollen“, berichtet Kriminaldienstreferent Herbert Oberklammer.

Dabei sei wichtig, dass das Kind ausdrücklich sagt, dass es von einem Fremden belästigt wird – „Sonst vermuten die Leute, dass es sich um ein Elternteil handelt und das Kind vielleicht einfach quengelt.“ Ebenfalls sollte in solchen Fällen immer die Polizei informiert werden.