Eckdaten zum Ausbau:

Gesamtlänge: 5,1 Kilometer

Gesamtkosten: 32 Millionen Euro

Baubeginn: Oktober 2016

Geplante Fertigstellung: Mitte 2018

Bauarbeiten:

Seit Anfang Oktober 2016 arbeitet die Asfinag am dreispurigen Ausbau der Westautobahn zwischen Matzleinsdorf und Pöchlarn. Bis Mitte 2018 baut die Asfinag pro Fahrtrichtung eine dritte Spur dazu, verbreitert acht Brücken und erneuert Leitschienen und Beschilderungen. Die Arbeiten bei der Spurzulegung liegen gut im Zeitplan. Bereits mit Ende 2017 öffnet die Asfinag die dritte Spur in beide Richtungen. Für die Abschlussarbeiten wird der Verkehr dann wieder zweispurig geführt. Aktuell werden noch bis Ende September die Bauarbeiten am Mittelstreifen in beiden Fahrtrichtungen durchgeführt.

Section Control - Anlage:

Bei einer Section Control erfolgt bei der Einfahrt in die Anlage die Aufnahme des Fahrzeuges samt Kennzeichen und Durchfahrtszeitpunkt. Bei der Ausfahrt werden die Daten abgeglichen und die Durchschnittsgeschwindigkeit des Fahrzeuges ermittelt. Wenn keine Überschreitung feststellbar war, werden alle Fahrzeugdaten gelöscht. Andernfalls kommt es zu einer Strafe.