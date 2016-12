Wenn am 24. Dezember die Kerzen am Christbaum brennen und die Familien gemütlich am festlich geschmückten Tisch das Weihnachtsessen schlemmen, dann tritt Gesundheits- und Krankenschwester Karin Steininger ihren Dienst im SeneCura Pflegeheim in Pöchlarn an. Für sie ist der Heilige Abend ein ganz besonderer Arbeitstag. „Ich verbringe diese Zeit mit unseren Bewohnern und wir genießen ganz bewusst das gute Essen und die stillen Momente. Wir sprechen auch viel über Erinnerungen und ich freue mich, dass ich den älteren Menschen an diesem Tag, der oft auch mit Wehmut verbunden ist, ein bisschen Freude bereiten kann.“

Weihnachten wird im Pflegeheim schon am 23. Dezember mit Musik, Geschenken, dem Ausräuchern und dem Baum gefeiert. „Der Weihnachtstag ist dann besinnlich und dem Feiern mit den Familien vorbehalten“, so Heimleiterin Charlotte Kühlmayer-Trittner. Über dreißig Personen – in der Pflege, Reinigung, Küche und Verwaltung – verrichten am Weihnachtstag hier ihren Dienst.

Familienstreitigkeiten an Weihnachten

Dienst nach Vorschrift heißt es an diesem Tag auch für das Ärzte- und Pflegeteam im Landesklinikum Melk. Schon am Sonntag vor dem Weihnachtswochenende fand hier eine Patientenweihnachtsfeier auf den einzelnen Stationen mit musikalischer Umrahmung statt.

In der BAZ gibt es einen kleinen Christbaum, der auch für Erich Haslinger Besinnlichkeit bedeutet. | Jutta Streimelweger

Für die Polizei läuft der 24. Dezember einsatzmäßig ähnlich wie ein ganz normaler Tag ab. „Es kann vorkommen, dass wir manchmal zu Familienstreitigkeiten ausrücken müssen“, erklärt Kriminalreferent Karl Nestelberger. Die Besetzung der Dienstellen sei ebenfalls ganz normal.

16 Personen sind zu Weihnachten beim Roten Kreuz in Melk im Einsatz. „Die Alarmierungen unterscheiden sich eigentlich nicht von anderen Tagen“, berichtet Bezirksstellenkurator Willi Kuhn. Menschen, die sich alleine fühlen, rufen bei der Ö3-Kummernummer an, bei Krankentransporten werde vielleicht ein bisschen mehr gesprochen. „In der Dienststelle setzen sich die Kollegen bei einem gemeinsamen Essen zusammen“, so Kuhn.

In der FF-Bezirksalarmzentrale ist es den jeweiligen Diensthabenden überlassen, wie Weihnachten aussieht: „Manchmal kommt die Familie vorbei“, berichtet Erich Haslinger, der auch die RK-Kollegen schätzt: „Ab und an schauen sie rein“, denn verlassen darf Haslinger seinen Posten nicht. Für Besinnlichkeit sorgen Adventskranz und Weihnachtsbaum. „Zu Christbaumbränden kommt es eigentlich kaum noch“, so Haslinger.