Erpresserische Briefe verschickte eine 74-Jährige an Richter, zum dritten Mal sitzt die Pensionistin aus dem Bezirk Melk darob nun auf der Anklagebank in einem Prozess am Landesgericht St. Pölten.

Wie berichtet, hatte die Frau ihr Geld bei einer Gewinn versprechenden Firma in Deutschland angelegt, doch statt 100 Prozent Rendite binnen drei Monaten, verschwanden Hintermänner und die Firma ging in Konkurs. Unangenehme Post flatterte der Pensionistin dann ins Haus. Ein Insolvenzverwalter forderte sie auf, 3.000 Euro zurückzuerstatten. Hilfe suchte die 74-Jährige dann bei einer Gruppe von Staatsverweigerern. Die empfahlen ihr, Schreiben an Gerichte zu schicken.

"Erpressen wollte ich niemand"

Einem Münchner Richter forderte sie auf, ein gegen sie geführtes Verfahren einzustellen und drohte mit der Eintragung in ein Schuldenregister. Dem Bezirksgericht Melk verbot sie die Verwendung ihrer Daten, drohte mit Vollstreckung von 25.000 Euro Schadenersatz.

Das erste Verfahren im Mai 2017 wurde diversionell erledigt. Im November saß die Angeklagte ob eines Schreibens wieder vor Richtern und fasste eine Geldstrafe aus. „Erpressen wollte ich niemand“, erklärte sie in beiden Verfahren.

Weil die Staatsanwaltschaft mit Diversion im Mai nicht einverstanden war, berief sie. Das Oberlandesgericht Wien gab dem statt, die Pensionistin fasste nun zusätzlich zum im Herbst verhängten Urteil wegen versuchter Erpressung einen Monat bedingt aus. Nicht rechtskräftig.