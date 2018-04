Knapp 307.000 Nächtigungen verzeichnete der Bezirk Melk im Jahr 2017, eine Steigerung um etwa 1.000 Nächtigungen (2016: 306.000) oder um 0,2 Prozent.

Klare Nummer Eins im Bezirk ist abermals die Bezirkshauptstadt Melk mit ihren mehr als 60.000 Nächtigungen. Das leichte Minus von 1,2 Prozent sieht VP-Tourismus-Stadtrat Peter Rath im regenintensiven Mai. Langfristig sieht Rath die Chance auf 70.000 Nächtigungen, zu denen auch der neuübernommene Wachauer Hof wieder einen beträchtlichen Anteil beisteuern soll.

Der Wallfahrtsort Maria Taferl musste trotz Status als Touristen-Attraktion ein Besucher-Minus von 1,5 Prozent einstecken. | Amt der NÖ Landesregierung/Tourismus, Foto: Nelli Syrotynska/Shutterstock, NÖN-Grafik: Bischof

Positiv überrascht zeigt sich Emmersdorfs VP-Ortschef Josef Kronsteiner im NÖN-Gespräch. Dass die Gemeinde trotz Hochwasserschutz-Arbeiten den zweiten Platz mit 42.433 Nächtigungen und einem schlanken Plus von einem Prozent verteidigen konnte, hätte der Bürgermeister nicht gedacht. „Ich habe ehrlich mit Verlusten gerechnet. Umso mehr freut es mich, dass wir in einer Situation wie dieser sogar einen kleinen Zuwachs verzeichnen können“, strahlt Kronsteiner.

Landesausstellung war große Konkurrenz

Auf dem dritten Platz der Tourismus-Bilanz landet Maria Taferl. Das Minus von 1,5 Prozent verdankt der zweitgrößte Wallfahrtsort Österreichs laut VP-Ortschef Heinrich Strondl der Niederösterreichischen Landesschau, die 2017 in Pöggstall residierte. Und das, obwohl Maria Taferl selbst als Waldviertel-Station zur Ausstellungs-Region gehörte: „Die Schau selbst war einfach eine zu große Konkurrenz. Wir konnten von der Landesausstellung nicht wirklich profitieren.“

Der Wallfahrtsort Maria Taferl musste trotz Status als Touristen-Attraktion ein Besucher-Minus von 1,5 Prozent einstecken. | Anna Faltner

Einen Minusrekord in absoluten Zahlen gibt es für das Texingtal. Gegenüber 2016 verlor der Ort rund 1.600 Nächtigungen bei insgesamt 4.923 Nächtigungen und auch die Ankünfte reduzierten sich um 1.066 auf 2.667. Hauptverantwortlich für das Minus ist der größte Beherbergungsbetrieb, die Burg Plankenstein, wo laut NÖN-Informationen die Nächtigungen um 900, die Ankünfte um 700 zurückgingen. „Diese Zahlen kann ich so nicht bestätigen, da wir eine neue Hotelsoftware haben und demnach keine Vergleichwerte aufrufen können“, vertritt Ursula Zechner das Team der Burg. Laut der Pressesprecherin sei das mittelalterliche Urlaubsziel besonders für Tagestouristen attraktiv: „Wir haben viele Events und da sind wir meistens auch ausgebucht. Sonst machen unsere Gäste eher Tagesausflüge.“

Loosdorf mit Steigerung um 222 Prozent

Mit einer Steigerung von 222 Prozent auf 2.842 Nächtigungen ist Loosdorf der größte Gewinner, gefolgt von Hürm (+ 60 Prozent). In beiden Orten ist der Grund dafür die Neueröffnung von Motels neben der Autobahn. In Loosdorf geht die Verdreifachung der Nächtigungen auf das Konto des „Sleep-in“-Motels im Autohaus Gastecker. Denn ansonsten hat sich laut SP-Bürgermeister Thomas Vasku an den Übernachtungsmöglichkeiten nicht viel geändert. In Schönbühel-Aggsbach, mit 20.483 Nächtigungen die fünftgrößte Tourismusgemeinde, sieht VP-Ortschef Erich Ringseis den Grund für das satte Plus von 8,5 Prozent vor allem in den Festen auf der Ruine Aggstein und der Beliebtheit von Hochzeiten in der Wachau.

In Dorfstetten freut man sich über ein sattes Plus von 30 Prozent zum Vorjahr und verzeichnet damit knapp 1.600 Nächtigungen. Die Gemeinde ortet den Grund im Freizeitangebot und Wandertourismus. In Krummnußbaum hingegen, wo man auf Radtourismus setzt, halbierte sich die Nächtigungszahl im Vergleich zu 2017 beinahe. „Als Gemeinde, die fast nur Radfahrer begrüßen kann, sind wir natürlich stark vom Wetter und von der Baustellendichte abhängig“, kommentiert VP-Ortschef Bernhard Kerndler.