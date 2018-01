Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Marbach a.d. Donau (Bezirk Melk) ist am Sonntag in den frühen Morgenstunden ein auf einen Rollator angewiesener 57-Jähriger gerettet worden. Der Bewohner wurde laut Polizei aufgrund starker Kreislaufprobleme ins Spital gebracht. Ein 49-jähriger Anrainer verletzte sich bei Löschversuchen leicht. Bei der Brandbekämpfung standen 46 FF-Mitglieder im Einsatz.

Das Feuer war gegen 4.00 Uhr aus vorerst unbekannter Ursache auf dem überdachten Vorplatz im Hauseingangsbereich ausgebrochen, wo u.a. ein Anhänger, eine Sitzgelegenheit und Mülltonnen standen. Eine vorbeifahrende Pkw-Lenkerin bemerkte den Brand und verständigte die Feuerwehr.

Anrainer brachten einen 57-jährigen Hausbewohner in Sicherheit, der Mann wurde von der Rettung in das Landesklinikum Amstetten transportiert. Außerdem versuchten die Nachbarn, den Brand mit Feuerlöscher und Gartenschlauch zu bekämpfen.

Bei den Arbeiten musste nach Feuerwehrangaben ein Teil des Daches abgedeckt werden. Im Einsatz standen die FF Marbach a.d. Donau, Ybbs a.d. Donau, Persenbeug sowie Gottsdorf mit insgesamt acht Fahrzeugen. Gegen 6.00 Uhr konnte "Brand aus" gegeben werden. Ein Übergreifen der Flammen auf das gesamte Wohnhaus konnte verhindert werden. Die Schadenshöhe war vorerst unbekannt.