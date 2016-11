Bald beginnt sie wieder: die Suche nach dem perfekten Christbaum. Und diese Entscheidung will wohl überlegt sein, immerhin schmückt dieser während der Weihnachtszeit das Wohnzimmer. Dafür rüsten sich auch die Christbaumbauern aus dem Bezirk Melk. Denn hier sind immerhin die meisten Produzenten Niederösterreichs zu Hause. 75 davon sind Mitglieder bei der ARGE NÖ Christbaumbauern. Auf 391 Hektar produzieren sie jährlich rund 200.000 Bäume.

Schon mittendrin im Christbaumverkauf ist Willibald Greßl aus Maria Taferl. Er betreibt eine rund zehn Hektar große Christbaumkultur in Hilmanger. Begonnen hat die Familie mit dem Verkauf von Christbäumen bereits vor 60 Jahren. In den letzten Jahren ist der Betrieb immer mehr gewachsen.

Theresia und Karl Frühwirth (2. v. l.) aus Münichreith mit Tochter Isabella (l.) und Sohn Mathias (r.) beim Verpacken der Bäume. | NOEN, privat

Greßl berücksichtigt in seiner Produktion den Schnitt nach Mondphasen. Zum Großteil züchtet er Nordmannstannen, aber auch Blaufichten können bei ihm erworben werden. „Zu 99 Prozent wollen die Leute Nordmannstannen. Sie lassen sich schön pflegen und stechen nicht“, weiß Willibald Greßl.

Vor 30 Jahren stiegen Karl und Theresia Frühwirth aus Münichreith in das Christbaumgeschäft ein. Aus ihrer zwölf Hektar großen Kultur am Ostrong verkaufen sie pro Jahr etwa 2.000 Bäume. „Wir sind ein kleiner Familienbetrieb, der alles selbst macht und die Verkaufsstände selbst betreut“, erzählt Karl Frühwirth. Ab 3. Dezember vertreibt die Familie ihre Christbäume im Melker Löwenpark, beim Penny Markt in Ybbs, in Wieselburg, Purgstall und Scheibbs.

Großteil der Kunden kauft Nordmannstannen

Beim Christbaumverkauf kann Familie Frühwirth auf ihre Stammkundschaft zählen. „Sie legen vor allem Wert auf Frische und Regionalität. Ein kurzer Transportweg der Bäume ist den Leuten sehr wichtig“, betont Frühwirth. Der Großteil seiner Kunden greift auf die klassische Nordmannstanne zurück, am meisten gekauft werden Bäume zwischen 1,70 und zwei Metern. „Die Blaufichten sind weniger beliebt, weil die Nadeln stechen“, erklärt er.

Das Hauptproduktionsgebiet für Christbäume in ganz Österreich ist aufgrund seines milden Klimas sowie der sandigen Böden der Jauerling. Dort verkauft auch Erich Fertl aus Maria Laach seine Bäume sowohl ab Hof als auch an verschiedene Händler. Seine Christbaumkultur beträgt etwa ein halbes Hektar. Begonnen hat er damit vor rund 15 Jahren. Der Verkauf startet bei ihm Anfang Dezember – und zwar ausschließlich mit Nordmannstannen. „Das ist es, was die Leute wollen“, unterstreicht er. Die meisten seiner Käufer zählen sich schon zur Stammkundschaft. Etwa 150 Stück verkauft Fertl jährlich.