Wichtig für die Integration ist die Sprache und damit verbunden sind Deutschkurse. Im Bezirk werden sie über private Initiativen und Vereine angeboten.

In Melk und Loosdorf haben sich zahlreiche pensionierte und auch junge Lehrer zusammengetan, um Asylwerbern die deutsche Sprache näher zu bringen. „Das Problem ist, dass immer wieder neue Asylwerber nachkommen und die anderen aber schon in Deutsch fortgeschrittener sind“, erklärt eine der Initiatoren, Brigitte Schedlmayer.

„Heuer betrifft das bisher drei bis vier Personen, die wieder Anfänger wären.“ Einen Kurs für sie gibt es derzeit noch nicht: „Wir sind noch auf der Suche nach einer Lösung.“ Die Kurse stellen für die Ehrenamtlichen eine große Herausforderung dar, müssen doch Lehrer und Schüler koordiniert und motiviert werden. „Jeder tut das, was er kann, und wir Lehrer können eben mit Deutschkursen helfen“, ist Schedlmayer glücklich über so viele Ehrenamtliche: „Ohne sie ginge das alles gar nicht.“

Ähnlich sieht es auch in Ybbs aus. Hier wurde der Verein „Vielfalt nutzen in Ybbs“ gegründet. Obfrau Helga Geyrecker kann mit ihrem Team jeden Tag einen Deutschkurs anbieten: „Am Ende gibt es von uns auch eine Bestätigung, dass der Kurs absolviert wurde.“ Einen Nachteil haben ihrer Meinung nach vor allem Jugendliche, die in höheren Schulstufen aufgrund fehlender Deutschkenntnisse dem Unterricht nur schwer folgen können:

„Hier bräuchte es dringend zusätzliches Personal.“ Denn die Schüler seien nach dem Unterricht frustriert, weil sie nichts verstehen. „Hier braucht es spezielle Förderung“, so die Lehrerin.