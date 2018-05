Geplant haben sie es alle drei nicht, und trotzdem sitzen Daniela Bacher, Martina Markovitz und Anna Fajmann jetzt hier: in olivgrüner Uniform in der Melker Birago-Kaserne, inmitten von Männern.

Am 1. April 1998 gab es die ersten Soldatinnen beim österreichischen Bundesheer, vier Jahre später rückte die erste Frau in Melk ein. Und das war Markovitz. „Ich habe Köchin gelernt, wollte mich aber beruflich verändern und ging auf die Suche“, erzählt die Persenbeugerin, die jetzt in Melk wohnt.

Aus dem Hineinschnuppern wurde schnell mehr, heute ist sie Wirtschaftsunteroffizierin für die Verpflegung. Wenn sie an die Anfangszeit denkt, muss sie schmunzeln: „Ein Jahr vor mir wurde eine Frau aus Amstetten nach Melk versetzt, aber die Unsicherheit mit einer Frau im Trupp war spürbar. Zumal es davor natürlich auch keine separaten WC-Anlagen oder Duschen für Frauen gab.“ Eine Minderheit sind Frauen in der Birago-Kaserne heute immer noch: Derzeit gibt es fünf weibliche Bedienstete.

Daniela Bacher etwa könnte jetzt auch Veterinärmedizinerin sein – doch die Persenbeugerin entschied sich 2001 für das Bundesheer. Seit 2010 ist sie in Melk, kümmert sich um die Öffentlichkeitsarbeit. Auch Anna Fajmann verschlug es rund um die Jahrtausendwende zum Militär.

Bloß keine Samthandschuhe

Beim Hochwassereinsatz 2002 arbeitete Fajmann zum ersten Mal mit Pionieren zusammen. „Da habe ich mit eigenen Augen gesehen, was sie leisten“, erinnert sie sich zurück. Prompt entschied sich Fajmann, eine von ihnen zu werden. 2006 kam sie dann nach Melk.

Samthandschuhe für die Soldatinnen gab es nicht – und die wollten sie auch nie. „Wenn man ein Teil einer Gruppe ist, darf es keine Vorzüge für Einzelpersonen geben. Das ist das Tolle am Bundesheer: die Gemeinschaft und der Zusammenhalt. Und das funktioniert nur mit Gleichberechtigung“, meint Markovitz.

Punkto Gleichberechtigung schneidet das Bundesheer übrigens sehr gut ab: Bis auf den sportlichen Teil der Eignungsprüfung, bei der Frauen etwa acht Liegestütze und Männer zehn schaffen müssen, gibt es keine Unterschiede. Die beiden Geschlechter verdienen auch dasselbe. Und laut den Dreien lässt sich der Job beim Heer gut mit Kindern verbinden. „Wenn man das Gespräch sucht, findet man meiner Erfahrung nach immer eine Lösung“, sagt Bacher. Ob die drei von manchem Bundesheerler als Frau nicht für voll genommen werden? „Solche gibt es überall, das ist für mich aber eine Charakterfrage und nicht vom Job abhängig. Man sollte sich so etwas ohnehin nicht zu Herzen nehmen“, ist Bacher überzeugt.