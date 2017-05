Mehr als eine Woche nach einem SP-Antrag im Manker Gemeinderat zur Umbenennung des Dollfuß-Platzes wird die Debatte emotional weitergeführt.

| NOEN

In einem offenen Brief wandte sich SP-Stadtrat Anton Hikade nun direkt an VP-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Dabei spielt er auf das von Mikl-Leitner angekündigte „Demokratie-Paket“ an. „Die VP-Gemeinden Mank und Texingtal sollen ein Beweis dafür werden, dass Ihren Worten auch Taten folgen. Die Umbenennung des Dollfuß-Platzes in Mank, die Umgestaltung des Dollfuß-Museums in Texingtal wären der Weg aus der ideologischen Sackgasse der VP-NÖ“, so Hikade.

Auch von VP kommt Kritik

Kritik setzt es aber auch an Manks VP-Stadtchef Martin Leonhardsberger, dem Hikade eine Blockade-Politik vorwirft. „In Zeiten, in denen es in Österreich einen gestiegenen Wunsch nach einem starken Mann gibt, wäre es höchst an der Zeit, der Öffentlichkeit auch den Führerstaat unter Dollfuß zu erklären“, tobt Hikade.

Der SP-Frontmann stört sich auch an einer angeblichen Huldigung des Austrofaschisten Dollfuß im Texingtaler Museum und attackiert dabei Texingtals VP-Bürgermeister und Zweiten Landtagspräsident Gerhard Karner. Hikade: „Dieser hat bereits vor neun Jahren die Umgestaltung der bestehenden ,Dollfuß-Kultstätte‘ in ein Museum zugesagt. Geschehen ist bisher nichts.“

Wortwahl „unpassend und daneben“

| NOEN

Die Wortwahl von Manks SP-Stadtrat findet Karner auf NÖN-Anfrage „völlig unpassend und daneben“: „Das ist ein Museum und war auch immer ein Museum. Die anderen Worte, die er da gebraucht, möchte ich gar nicht kommentieren.“ Im gleichen Atemzug wirbt der Texingtaler Ortschef für den Besuch des Museums. „Seit 1. Mai hat es geöffnet und ich lade alle ein, sich ohne Schaum vor dem Mund ein Bild zu machen. Die Zeit ist darin entsprechend dokumentiert“, betont Karner.

Die NÖN nahm die Diskussion zum Anlass, um selbst mit Museumsleiter Konrad Hackner im Museum zu sprechen. Dass das durch Freiwillige betreute Museum in Dollfuß Geburtshaus eine Huldigung darstellen soll, ist für Hackner unbegreiflich: „Wir zeigen in vier Räumen die Geschichte von Dollfuß, von der Kindheit bis zum Tod.“ Erarbeitet wurden die Ausstellungstexte dabei mit Historikern. „Ich denke, dass Dollfuß zur Geschichte dazu gehört. Ihn einfach herauszustreichen, wäre nicht sinnvoll.“ Übrigens: Auf nön.at stimmten 65.7 Prozent gegen die Umbenennung des Dollfuß-Platzes in Mank.