Die Herausforderungen des Bezirks im Jahr 2017 in kultureller Hinsicht wurden bei einem Vernetzungstreffen der Kultur.Region.Niederösterreich auf der Schallaburg mit zahlreichen Kulturschaffenden thematisiert. Neben der Islam-Ausstellung der Schallaburg und dem Volksmusik-Festival AufhOHRchen in Pöchlarn und Ybbs ist der Bezirk auch mit der NÖ Landesausstellung in Pögg- stall im Fokus des Landes.

Wie wichtig die Kultur im Bezirk und auch die Vernetzung zwischen Kultur, Wirtschaft und Medien ist, war im Rahmen des Vernetzungstreffens auch Gegenstand einer Diskussion. Dabei konnte Moderator und Geschäftsführer der Kultur.Region.Niederösterreich Martin Lammerhuber den Melker Unternehmer Rudolf Gottwald, Bauernbund-Obmann und Hürms Bürgermeister Johannes Zuser, den Loosdorfer Historiker Gerhard Floßmann und NÖN-Chefredakteur-Stellvertreter Walter Fahrnberger begrüßen. „Als erfolgreiches Unternehmen sind wir uns der kulturellen Verantwortung in der Region bewusst“, so Gottwald, der vor wenigen Jahren maßgeblich an der Rettung der Melker Sommerspiele beteiligt war.

„Als Bürgermeister ist es für mich wichtig, die Leute zu motivieren und jeden Tag daran zu arbeiten, Teil der Kultur zu sein.“

Johannes Zuser, Ortschef

Neben den großen kulturellen Events sind es vor allem die vielen Freiwilligen in den einzelnen Orten, die der Kultur das Leben einhauchen. In Zeiten, in denen sich die Anforderungen an die Gesellschaft drastisch verändert haben, ist es aber nicht immer leicht, genügend Bürger zu motivieren. Das weiß auch Zuser: „Wir werden immer mehr zu einer Nicht-Gesellschaft. Als Bürgermeister ist es für mich wichtig, die Leute zu motivieren und jeden Tag daran zu arbeiten, Teil der Kultur zu sein.“

Wie schwierig es tatsächlich ist, Freiwillige zu finden, kehrte Historiker Floßmann in der Diskussion hervor. Für die kulturelle Arbeit in den Gemeinden brauche es die Mitarbeit von zahlreichen Personen. Er nimmt dabei auch die Bildungsgemeinderäte der jeweiligen Orte ins Visier. „Es ist die wesentlichste Sache dieser Personen, als Vernetzungspunkt für die Kultur im Ort aktiv zu sein. Man braucht jemanden, der die Arbeit koordiniert. Man muss selber aktiv werden und sich engagieren.“

Dem pflichtet Zuser bei: „Das Wesentlichste ist, dafür zu rennen, wofür man brennt. Ich versuche immer, an möglichst viele Menschen in der Gemeinde das Feuer weiterzugeben und die Bürger aus der Komfortzone zu holen.“

Wie wichtig dabei die Verbindung zwischen Medien und Kultur ist, betont NÖN-Chefredakteur-Stellvertreter Fahrnberger: „Als NÖN haben wir den Anspruch, das gesamte Kulturgeschehen im Bezirk abzulichten. Sowohl in der Kultur als auch im Journalismus ist es wichtig, dass man mit Herzblut dabei ist. Die Kultur kann sich auf die NÖN als Partner verlassen.“ Dass es dabei aber nicht nur auf die Journalisten ankommt, versuchte Floßmann den Kulturschaffenden im Saal zu vermitteln: „Man muss liefern und mit seinem Redakteur reden.“

Highlights 2017

NÖ Landesausstellung 2017

Die Landesschau mit ihrem Hauptort Pöggstall zum Thema „Alles was Recht ist“ hat von 1. April bis 12. November 2017 geöffnet. Daneben wird es mehr als 550 Rahmenevents geben.

Volksmusikfestival aufhOHRchen. Zum 25-jährigen Jubiläum des Festivals wird es mit Pöchlarn und Ybbs von 8. bis 11. Juni 2017 zwei Veranstaltungsorte geben. Dabei soll auch die Donau besonders eingebunden werden.

Schallaburg.

Von 18. März bis 5. November beschäftigt sich die Ausstellung in der Schallaburg mit dem „Islam.“