Trickdiebe haben im Oktober binnen 24 Stunden zweimal in Juweliergeschäften in Niederösterreich und in der Steiermark zugeschlagen. Sie erbeuteten nach Angaben der Landespolizeidirektion NÖ in Mank (Bezirk Melk) und in Leibnitz (Steiermark) Goldschmuck im Wert von etwa 11.000 Euro. Weitere Tatorte würden nicht ausgeschlossen, hieß es am Freitag.

Bei den Tätern handelt es sich um einen Mann "mit vielen Goldzähnen" und "Spitzbauch" und um eine Frau. Laut Polizei machte sich das Duo am 19. Oktober in Mank und am folgenden Tag in Leibnitz die jeweils alleinige Anwesenheit von Angestellten in den Juweliergeschäften zunutze.

Polizei bittet um Hinweise

Das Pärchen ließ sich Goldschmuck vorlegen und lenkte den bzw. die Angestellte dann ab, um die Diebstähle verüben zu können.

Sachdienliche Hinweise zu den Tätern werden an die Polizeiinspektion Mank (Tel.: 059133-3135) erbeten. Mögliche weitere Opfer werden ersucht, sich ebenfalls mit der Polizei in Verbindung zu setzen.