Fieber, Kopfweh und die Muskeln schmerzen. Klingt nach einem grippalen Infekt? Diese Symptome könnten aber auch ein Zeichen für die Frühsommer-Meningoenzephalitis (kurz FSME) sein - der Fachbegriff für Gehirnhautentzündung. Überträger dieser schweren Krankheit und der Borreliose sind etwa vier Millimeter kleine Blutsauger: die Zecken. Und die sind dieses Jahr besonders auf dem Vormarsch.

Dank der hohen Temperaturen Anfang März konnten sich die Parasiten früh vermehren – und warten jetzt in Sträuchern und Bäumen, eine geeignete Blutmahlzeit zu finden. „Nach milden Wintern ist mit einer vermehrten Zahl an Zecken zu rechnen“, erklärt der Melker Amtsarzt Gerhard Höbarth.

„Hat sich eine Zecke festgesaugt, sollte ein Arzt sie entfernen. Hausmittelchen und „Dr. Google“ bitte vermeiden.“ Amtsarzt Gerhard Höbarth

Österreich startet mit einem Anstieg der FSME-Erkrankungsfälle in das Jahr 2017, letzes Jahr diagnostizierten Ärzte 89 neue Erkrankungen. In Niederösterreich gab es 2015 und 2016 jeweils vier Fälle. Die Impfrate in Österreich liegt derzeit bei 83 Prozent, allerdings herrscht ein besorgniserregender Trend bei Kleinkindern: „Dramatisch gering ist mittlerweile die Durchimpfungsrate bei den bis zu Dreijährigen. In dieser Altersgruppe sind nur 35 Prozent geimpft, 2011 waren es noch 61 Prozent. Ab dem vollendeten ersten Lebensjahr können Kinder geimpft werden und das sollten Eltern auch wahrnehmen.“

Doch was tun, wenn ein Blutsauger am Körper gefunden wird? Hausmittelchen und „Dr. Google“ sollten Betroffene auf jeden Fall meiden: „Hat sich eine Zecke festgesaugt, sollte ein Arzt sie entfernen. Öl zu verwenden, empfehle ich nicht: Die Zecke könnte dadurch ersticken und dabei erbrechen, so gelangen weitere Krankheitserreger in die Wunde. Sobald starke Kopfschmerzen auftreten und sich der Betroffene unwohl fühlt, unbedingt zum Arzt und keine Zeit mit Ratschlägen aus dem Internet verschwenden.“

Tödliche Gefahr...

Ein Zeckenstich kann eine tödliche Gefahr für den Menschen sein - muss aber nicht. „Statistika zufolge ist nur jede hundertste Zecke infiziert, auf Nummer sicher gehen kann man aber nur mit einer Impfung.“

Schutz vor einem Zeckenstich bietet neben dem Impfstoff nur ausreichend Kleidung. „Wichtig ist auch, dass man nach Outdooraktivitäten gründlich den Körper absucht, besonders am Haaransatz“, informiert Höbarth zur Vorbeugung.

Dennoch kann der Amtsarzt beruhigen: Die Chance auf Heilung bei Borreliose und FSME besteht. „Ein Großteil der FSME-Patienten erholt sich wieder vollständig, nur bei einem Patienten von 100 endet die Erkrankung tödlich. Borreliose ist mithilfe von Antibiotika einfach und sicher zu behandeln.“